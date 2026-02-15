Làm gì ngăn tái phát viêm mũi dị ứng khi thay đổi thời tiết?

Tôi bị viêm mũi dị ứng, đang làm việc ở TP HCM. Năm nay, tôi sẽ ăn Tết ở Hà Nội, cần lưu ý gì để ngăn bệnh tái phát? (Minh Hữu, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi bị kích thích gây viêm do các tác nhân từ môi trường như phấn hoa, mạt bụi, khói bụi, lông động vật... Viêm mũi dị ứng dễ xuất hiện hoặc tái phát trong dịp Tết Nguyên đán do đây là thời điểm giao mùa, hoạt động dọn dẹp nhà cửa cuối năm làm các dị nguyên phổ biến như bụi, lông thú, nấm mốc phát tán mạnh trong không khí.

Theo dự báo, đêm 16/2 (29 Tháng Chạp) sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết). Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ. Thời tiết lạnh, thay đổi đột ngột là các yếu tố dễ kích thích niêm mạc mũi, gây tái phát viêm mũi dị ứng. Vì vậy, bạn cần lưu ý giữ ấm mũi, cổ họng khi ra ngoài, nhất là vào sáng sớm và ban đêm.

Bạn nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý 0,9% sau khi tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm để loại bỏ tác nhân gây dị ứng, hạn chế tình trạng kích ứng niêm mạc mũi. Súc họng bằng nước muối sinh lý góp phần làm sạch vùng hầu họng, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Người bệnh được bác sĩ nội soi mũi họng kiểm tra. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng tái phát viêm mũi dị ứng, khi dọn dẹp nhà cửa, bạn nên đeo khẩu trang, găng tay để tránh hít phải bụi. Chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa cần được giặt giũ sạch, định kỳ phơi khô hoàn toàn trước khi sử dụng để loại trừ những con mạt nhà sống ký sinh. Hạn chế tiếp xúc với thú nuôi trong nhà cũng như khu vực nhiều khói, mùi nồng hoặc ô nhiễm không khí.

Mùa xuân là thời điểm phát tán nhiều phấn hoa trong không khí, những người có cơ địa dị ứng như bạn cần chủ động sắm máy lọc không khí tại nhà, tránh đến gần vườn hoa hoặc những nơi có nhiều hoa cảnh trang trí. Chủ động đeo khẩu trang khi thắp hương, không ở lâu trong phòng thờ, rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý nếu khói nhang gây kích ứng. Trong những ngày Tết, nên chủ động củng cố hệ miễn dịch bằng cách ăn uống đủ chất, hạn chế uống rượu bia, ngủ đủ giấc và đúng với nhịp sinh học, không nên thức quá khuya.

Viêm mũi dị ứng không ảnh hưởng tới tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có khả năng gây ra những biến chứng như viêm xoang cấp - mạn tính, polyp mũi, làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Nếu triệu chứng viêm mũi dị ứng kéo dài nhiều ngày không giảm, xuất hiện đau đầu, đau vùng mặt, sốt, người bệnh nên đi khám để điều trị kiểm soát bệnh, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt trong những ngày đầu năm.

Thạc sĩ. BS. Nguyễn Chí Trung

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội