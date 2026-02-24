Cách giảm nguy cơ ngừng tim đột ngột

Lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt các chỉ số tim mạch như huyết áp, cholesterol, đường huyết là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ ngừng tim đột ngột.

Ngừng tim đột ngột xảy ra khi tim bất ngờ ngừng hoạt động, khiến người bệnh mất ý thức và não không được cung cấp máu. Nếu không được can thiệp kịp thời bằng hồi sức tim phổi hoặc khử rung tim, người bệnh có thể tử vong chỉ sau vài phút. Dưới đây là những cách giúp phòng ngừa ngừng tim.

Ổn định huyết áp

Huyết áp cao là bệnh mạn tính xảy ra khi áp lực máu lên thành động mạch tăng kéo dài. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các biến chứng tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột. Tình trạng này khiến cơ tim dày lên, tổn thương mạch vành, hình thành cục máu đông và làm suy giảm chức năng tim. Mỗi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm và kiểm soát bệnh, giảm nguy cơ biến cố tim mạch.

Quản lý bệnh tiểu đường

Bệnh tim mạch và tiểu đường thường đi kèm với nhau. Kiểm soát lượng đường trong máu thông qua điều chỉnh lối sống, ăn uống khoa học giúp bảo vệ trái tim.

Kiểm soát cholesterol

Cholesterol cao là nguyên nhân hàng đầu gây xơ vữa động mạch, làm hẹp và tắc nghẽn mạch máu nuôi tim, dẫn đến nhồi máu cơ tim, ngừng tim đột ngột. Tình trạng này có thể phòng ngừa thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tập thể dục điều độ

Thường xuyên tập luyện giúp duy trì vóc dáng, giữ trái tim khỏe mạnh. Bạn nên hình thành thói quen tập luyện 30 phút mỗi ngày, có thể kết hợp bài tập cường độ cao để nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi người nên khởi động kỹ, tăng dần cường độ, tập đều đặn và lắng nghe cơ thể để cải thiện huyết áp, cholesterol, và sức bền tim phổi.

Ăn uống lành mạnh

Nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể rất quan trọng. Mỗi người hãy ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng thay vì thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo xấu. Ăn uống khoa học là cách nuôi dưỡng trái tim.

Duy trì cân nặng hợp lý

Cân nặng dư thừa gây áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, ngừng tim do tích tụ mỡ nội tạng, viêm mạn tính, thúc đẩy xơ vữa động mạch, phì đại thất trái... Duy trì vóc dáng cân đối bằng cách ăn uống cân bằng, tập luyện phù hợp với thể trạng.

Tránh căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể gây tác động tiêu cực đến tim mạch. Những phương pháp giúp tinh thần thư giãn gồm thiền, yoga hoặc thực hiện các sở thích cá nhân. Tránh xa khói thuốc lá và rượu cũng giúp sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)