Cách giảm nguy cơ mắc bệnh xơ phổi

Tránh khói thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với các chất kích ứng và tiêm vaccine phòng bệnh hô hấp có thể giảm nguy cơ xơ phổi.

Xơ phổi là bệnh phổi mạn tính xảy ra khi mô phổi bị xơ sẹo và dày lên, làm suy giảm chức năng phổi. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như khó thở, ho khan kéo dài, mệt mỏi. Bệnh phổ biến hơn ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc rối loạn tự miễn.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối do nguyên nhân chính xác chưa được xác định, song một số thói quen lành mạnh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tránh tiếp xúc với chất gây kích ứng đường hô hấp

Một số chất trong không khí như bụi, khói, hóa chất có thể gây kích ứng phổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xơ phổi. Mỗi người nên hạn chế tiếp xúc và tránh hít phải các tác nhân này để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ phổi và nhiều bệnh hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phế quản mạn, viêm phổi, ung thư phổi. Thói quen này còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều loại ung thư khác.

Tiêm vaccine

Một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi, cúm có thể làm tăng nguy cơ xơ phổi. Tiêm vaccine giúp phòng ngừa các bệnh này, giảm biến chứng và tăng cường miễn dịch, đặc biệt quan trọng với người cao tuổi và người mắc bệnh phổi mạn tính.

Thận trọng khi dùng một số thuốc

Một số loại thuốc như một số kháng sinh hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có thể liên quan đến tổn thương phổi trong một số trường hợp. Người bệnh không nên tự ý sử dụng hoặc ngừng thuốc, mà cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn và lựa chọn phù hợp.

Để chẩn đoán xơ phổi, bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định tổn thương phổi cũng như loại trừ các nguyên nhân khác gây triệu chứng tương tự. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn xơ phổi. Việc điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng sống và làm chậm tiến triển bệnh, tùy thuộc vào loại xơ phổi và mức độ nặng.

Liệu pháp oxy: Áp dụng khi nồng độ oxy trong máu thấp, giúp cải thiện hô hấp.

Ghép phổi: Đây là lựa chọn cho các trường hợp xơ phổi nặng, khi các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)