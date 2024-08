Cách giảm nguy cơ đột quỵ buổi sáng

Nằm thư giãn, uống nước ấm, co duỗi, vận động nhẹ và xoa bóp vùng đầu cổ giúp tỉnh táo, cải thiện lưu thông máu tránh nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khoảng 80% trường hợp đột quỵ xảy ra vào buổi sáng. Nguyên nhân thường do huyết áp và nhịp tim tăng nhanh khi chuyển từ nằm sang vận động, cùng với sự tiết hormone căng thẳng như adrenaline. Cơ thể mất nước qua đêm làm máu cô đặc hơn, dễ gây tổn thương mảng xơ vữa, huyết khối. Lượng nitric oxide (NO) thấp vào sáng sớm, gây co mạch cũng góp phần tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Tiến hướng dẫn một số động tác hay thói quen đơn giản có thể giúp cơ thể ổn định hơn, giảm đột quỵ sau khi thức dậy.

Nằm thư giãn 3-5 phút trước khi rời khỏi giường, giúp não bộ tỉnh táo để kiểm soát tất cả bộ phận của cơ thể. Hoạt động này giúp tránh được nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe như tăng huyết áp, ngã do không tỉnh táo. Người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não không nên bật dậy sau khi thức giấc vì dễ khiến huyết áp tăng đột ngột, khả năng đột quỵ cao.

Uống nước ấm giúp làm ấm cơ thể, máu lưu thông dễ hơn. Sau một đêm ngủ, cơ thể bị mất nước thông qua các hoạt động sinh lý như thở, đi tiểu và ra mồ hôi. Vào buổi sáng, khi độ nhớt trong máu của cơ thể con người cao nhất, uống nước ấm kịp thời góp phần làm giảm mất nước, tránh tăng huyết áp.

Uống nước ấm buổi sáng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ngọc Phạm

Co duỗi, vận động nhẹ để làm ấm cơ thể thông qua các bài tập như vận động tay chân, yoga, thiền, đi bộ để tỉnh táo, tránh mệt mỏi, uể oải sau khi ngủ dậy. Các bài tập này còn giúp tăng tuần hoàn máu, giảm huyết áp, cải thiện chức năng tim mạch, duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý, tăng mức nitric oxit (NO). Hoạt động cũng có tác dụng giãn mạch và cải thiện lưu thông máu, từ đó góp phần giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, các yếu tố gây đột quỵ.

Massage đầu, cổ, vai gáy có tác dụng giảm căng thẳng, lo âu, đau nhức cơ bắp. Hành động này có thể tuần hoàn máu, bớt đau đầu và cải thiện giấc ngủ. Massage cũng góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giảm triệu chứng các bệnh mạn tính.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa các bệnh liên quan đến đột quỵ. Duy trì lối sống khoa học bằng cách ăn uống cân bằng với nhiều rau quả, ăn ít chất béo bão hòa, hạn chế muối. Tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát căng thẳng bằng các hoạt động thư giãn như yoga hoặc thiền.

Đảm bảo ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý để quản lý các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao. Bổ sung các dưỡng chất từ thiên nhiên như chiết xuất blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ tăng cường máu lên não. Các dưỡng chất này góp phần bảo vệ não khỏe mạnh, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý về mạch máu não, giảm nguy cơ đột quỵ.

Đình Diệu