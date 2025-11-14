Cách giảm muối trong chế độ ăn cho người tiểu đường

Hạn chế đồ hộp, thêm thảo mộc như quế và tỏi để tăng hương vị cho món ăn, giúp giảm lượng muối tiêu thụ, ngăn biến chứng tiểu đường.

Muối có nhiều trong thực phẩm, có thể ẩn trong thịt chế biến sẵn, thịt đóng hộp, súp, rong biển, tương cà, mù tạt, nước sốt trộn salad, thực phẩm ngâm chua, snack...

Người tiểu đường nên hạn chế các món chứa nhiều muối bởi làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và các vấn đề về mắt, bàn chân, dây thần kinh. Thận của người tiểu đường dễ bị tổn thương hơn bình thường, nếu ăn nhiều muối có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, các món có vị đậm đà kích thích vị giác, khiến người bệnh ăn nhiều hơn, ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu.

Người tiểu đường không nên ăn quá 2.300 mg muối một ngày. Dưới đây là một số mẹo góp phần giảm muối trong chế độ ăn uống.

Sử dụng nguyên liệu tươi hoặc thực phẩm không thêm muối. Thử dùng nước cam hoặc nước dứa, quế, làm nguyên liệu cơ bản để ướp thịt đồng thời hỗ trợ khử mùi.

Tránh đồ đóng hộp, mì ống và cơm trộn vì chứa muối, thay vào đó nên sử dụng ngũ cốc ăn liền, hỗn hợp bánh pudding để giảm muối. Nếu thèm các món này, người tiểu đường nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng trên bao bì, cân nhắc món có hàm lượng natri dưới 600 mg. Hạn chế chấm muối khi ăn trái cây và các món nhiều nước sốt.

Dùng các gia vị thay thế muối. Thảo mộc là giải pháp cải thiện hương vị tự nhiên của thực phẩm mà không cần dùng muối. Các loại gia vị có lợi như húng quế, hạt cần tây, bột ớt, hẹ, quế, bột cacao, chiết xuất hương liệu (vani, hạnh nhân), tỏi, nước cốt chanh hoặc chanh xanh, kinh giới, bạc hà, hương thảo...

Chọn món ăn lành mạnh khi đi ăn ngoài. Món khai vị nên dùng trái cây hoặc rau tươi, salad; tránh súp, bánh mì và bánh cuộn có vỏ mặn, bơ. Hạn chế dưa chua, thịt xông khói, bánh mì nướng tẩm gia vị. Món chính nên đơn giản như thịt nướng, thịt gia cầm, cá hoặc động vật có vỏ, ưu tiên rau củ luộc, hấp. Không nên thưởng thức các món hầm, món ăn hỗn hợp, nước thịt và nước sốt, khoai tây chiên. Người mắc bệnh tiểu đường nên tráng miệng là trái cây tươi, pudding, thạch rau câu thay vì bánh mặn.

Nên giảm muối từ từ trong khoảng hai tuần để cơ thể thích nghi, sau đó hạn chế tối đa. Tuy nhiên, muối cần thiết cho các hoạt động bình thường của cơ thể, không nên cắt hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống. Để kiểm soát tốt đường huyết, người bệnh tiểu đường cần ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ (nếu có). Giảm căng thẳng, áp lực, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và duy trì trong tối thiểu 5 ngày mỗi tuần.

Anh Chi (Theo WebMD, Health)