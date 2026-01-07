Cách giảm khó chịu do thay đổi nội tiết khi lớn tuổi

Ăn theo chế độ Địa Trung Hải, kiểm soát căng thẳng và sinh hoạt lành mạnh giúp ổn định nội tiết, giảm khó chịu khi cơ thể lão hóa.

Nội tiết tố (hormone) đóng vai trò quan trọng đối với nhiều hoạt động của cơ thể. Từ ngoài 20 đến sau 50 tuổi, nồng độ hormone thay đổi tự nhiên, có thể gây ra các triệu chứng như mất ngủ, mệt mỏi, rụng tóc hay thay đổi tâm trạng. Một số biện pháp dưới đây giúp giảm cảm giác khó chịu do rối loạn nội tiết.

Áp dụng chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải

Tình trạng viêm nhiễm tự nhiên tăng theo tuổi tác, vì vậy áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải vừa tốt cho sức khỏe, vừa ngon miệng. Chế độ này cung cấp chất béo lành mạnh từ cá béo, trứng và dầu ô liu, hỗ trợ cơ thể sản xuất hormone đầy đủ, bảo vệ tim, não, duy trì cân nặng khỏe mạnh, ngủ ngon. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau bina, quả mọng, các loại hạt hạn chế stress oxy hóa và viêm mạn tính - những yếu tố làm rối loạn nội tiết.

Ngoài ra, chế độ ăn Địa Trung Hải dễ thực hiện, làm giảm căng thẳng và ổn định hoạt động hormone trong cơ thể.

Chế độ ăn Địa Trung Hải ưu tiên chất béo lành mạnh. Ảnh được tạo bởi AI

Hạn chế tiếp xúc với hóa chất gây rối loạn nội tiết tố

Tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại trong môi trường có thể tác động xấu đến nội tiết. Để bảo vệ sức khỏe và phòng rối loạn nội tiết khi lớn tuổi, nên hạn chế tiếp xúc với các hóa chất như nhựa BPA (bisphenol A), phthalates, thuốc trừ sâu, một số sản phẩm làm đẹp hoặc tẩy rửa chứa triclosan.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone stress cortisol và giảm hormone sinh dục (estrogen, progesterone, testosterone), dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi, tăng cân, mụn trứng cá, giảm ham muốn. Nồng độ cortisol tự nhiên tăng theo tuổi tác. Mỗi người nên kiểm soát căng thẳng qua chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh như thư giãn buổi tối, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc.

Vận động thường xuyên

Khối lượng cơ bắp và mật độ xương giảm dần theo tuổi tác, vì vậy kết hợp tập luyện hỗ trợ tăng cơ và bảo vệ xương khớp. Duy trì vận động khoảng 30 phút mỗi ngày còn giảm hormone stress cortisol - một trong những nguyên nhân gây mất cân bằng nội tiết, đồng thời tăng độ nhạy insulin và cải thiện trao đổi chất. Tập thể dục kích thích sản sinh endorphin, dopamine và serotonin, nâng cao tâm trạng, giảm cảm giác đau.

Đi khám khi có dấu hiệu bất thường

Thay đổi nội tiết ảnh hưởng khác nhau ở mỗi người. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như tăng hoặc giảm nặng quá nhiều, mệt mỏi, đau khớp kéo dài, giảm ham muốn, nhịp tim bất thường hoặc thay đổi thói quen đi đại tiện, hãy đi khám để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Anh Chi (Theo Very Well Health)