Cách giảm đau do gout cấp trong ngày Tết

Uống thuốc, chườm đá, kê cao chân, dinh dưỡng hợp lý là những phương pháp có thể thực hiện tại nhà, giúp giảm đau do gout cấp nhanh chóng.

Rượu bia, bánh kẹo, các loại thực phẩm chế biến sẵn (nem chua, lạp xưởng...) là những món ăn không thể thiếu trong dịp lễ Tết. Ăn nhiều các loại thực phẩm này có thể làm bùng phát những đợt gout cấp, gây đau cấp tính, nóng và đỏ quanh vị trí khớp viêm, hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến cuộc vui của người bệnh.

ThS.BS.CKI Đinh Phạm Thị Thúy Vân, chuyên khoa Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết khi bùng phát cơn gout cấp trong điều kiện không thể đi khám, người bệnh có thể áp dụng các phương pháp giúp giảm đau nhanh tại nhà.

Uống thuốc giảm đau, kháng viêm 1-2 viên một ngày giúp cải thiện các cơn đau cấp nhanh chóng. Với người bệnh đã được chẩn đoán mắc gout trước đó, khi cơn đau bùng phát, hãy uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Chườm đá vào vùng khớp đau. Nhiệt độ thấp làm các mạch máu co lại, giảm lượng máu đến vùng viêm, từ đó làm chậm phản ứng viêm, giảm sưng và phù nề. Nhiệt độ thấp còn có tác dụng gây tê cục bộ, giúp làm dịu cơn đau cấp tính nhanh chóng. Mỗi lần chườm lạnh kéo dài khoảng 20-30 phút, lưu ý không đặt đá trực tiếp lên da vì có thể gây bỏng lạnh.

Chườm lạnh là phương pháp giảm đau do gout đơn giản. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Uống nhiều nước nhằm cân bằng chất lỏng, hỗ trợ đào thải axit uric ra khỏi cơ thể, từ đó ngăn chặn sự kết tinh và hình thành tinh thể urat gây đau nhức, giúp giảm đau do bệnh gout. Đồng thời, người bệnh cần hạn chế tiêu thụ rượu bia, thức uống có cồn hoặc chứa nhiều đường fructose. Các loại thức uống này làm tăng nhanh nồng độ axit uric trong máu thông qua quá trình phân hủy mạnh các nucleotide purin và tăng tổng hợp purin.

Dinh dưỡng hợp lý, tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa purin như thực phẩm chế biến sẵn, hải sản, thịt bò, thịt cừu, thịt dê... Thay vào đó, có thể bổ sung protein từ trứng, các loại đậu, rau củ, sản phẩm từ sữa... với lượng phù hợp.

Kê cao sao cho khớp sưng cao hơn tim. Tư thế này giúp máu lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng tích tụ máu ở khớp viêm, từ đó giảm sưng viêm và giảm đau hiệu quả.

Nghỉ ngơi đầy đủ. Khi căng thẳng, cơ thể có xu hướng tăng sinh axit uric để kiểm soát stress oxy hóa, dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Vì vậy, khi cơn gout cấp bùng phát, người bệnh cần giữ tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng. Người bệnh còn cần tránh vận động trong thời gian này để giảm áp lực tác động lên vùng khớp đau, chỉ nên vận động nhẹ nhàng như đi bộ khi cơn đau cấp đã qua.

Bác sĩ Vân đánh giá tình trạng chức năng khớp gối người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Vân khuyến cáo người bệnh cần đi bệnh viện khám nếu cơn đau nhức không giảm, có xu hướng kéo dài, khó đi lại, cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, sốt cao không rõ nguyên nhân, tỉnh giấc giữa đêm do đau khớp và một số biểu hiện bất thường khác. Tại bệnh viện, thông qua các biểu hiện như tình trạng sưng đau và kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu, bác sĩ có thể đánh giá đợt đau khớp đột ngột này là do gout hay nguyên nhân khác để kịp thời xử lý.

Phi Hồng