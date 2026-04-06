Cách đơn giản giảm khó chịu bụng do ăn cay

Uống sữa không béo, trà gừng, nhai kẹo cao su không đường có thể giảm cảm giác nóng rát dạ dày do thức ăn cay gây ra.

Món ăn cay không chỉ kích thích vị giác mà còn có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa. Thức ăn cay thường làm trầm trọng cảm giác khó chịu ở dạ dày, đầy hơi, đau bụng, đặc biệt ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Capsaicin là hợp chất tạo nên vị cay của ớt, khi vào cơ thể kích thích các dây thần kinh ở miệng, lưỡi và thực quản. Chất này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và tăng nguy cơ trào ngược. Dưới đây là một số mẹo giúp giảm đau bụng do ăn cay.

Uống sữa tách béo có thể làm dịu vị cay nhờ protein giúp phân giải capsaicin. Sau khi ăn cay, bạn có thể uống từng ngụm nhỏ để làm dịu dạ dày và tránh tăng áp lực lên thực quản. Ngược lại, sữa nguyên kem hoặc sữa có đường với hàm lượng chất béo cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược, nên hạn chế.

Uống nước không làm dịu ngay cảm giác bỏng rát trong miệng, nhưng có thể làm loãng dịch vị và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày, từ đó giảm đau bụng. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều cùng lúc vì có thể gây đầy bụng. Nên uống một cốc nước ấm thay vì nước lạnh để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Nhai kẹo cao su không đường có thể giảm ợ nóng và khó chịu bụng sau khi ăn cay. Nhai kẹo trong khoảng 30 phút sau ăn có tác dụng tăng tiết nước bọt. Nước bọt chứa bicarbonate hỗ trợ trung hòa axit dạ dày.

Dùng kẹo gừng, viên nang gừng hoặc trà gừng đều phù hợp với người đang bị đau bụng, buồn nôn sau khi ăn cay. Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng kích thích enzyme tiêu hóa, giảm viêm, hỗ trợ làm dịu dạ dày. Loại gia vị này có khả năng giảm chứng khó tiêu, đầy bụng. Người bệnh nên chọn các loại kẹo ít đường, trà gừng có thể thêm chút mật ong để giảm viêm tốt hơn.

Người có vấn đề về dạ dày nên đi lại nhẹ nhàng khi bị khó tiêu sau ăn cay, tránh nằm ngay sau ăn vì dễ làm tăng áp lực lên cơ vòng thực quản và kích thích trào ngược axit. Nếu cơn đau bụng không giảm sau khi áp dụng các cách trên, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và dùng thuốc theo chỉ định. Bác sĩ có thể kê thuốc trung hòa axit, kiểm soát ợ nóng tái phát và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)