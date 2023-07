Cách cải thiện đau khớp gối cho người lớn tuổi

Châm cứu, massage, chườm nhiệt và duy trì tập thể dục đều đặn giúp người lớn tuổi giảm đau khớp gối.

Đau khớp gối thường gặp ở người già. Một số người có thể bị đau khớp sau khi tập thể dục hoặc làm việc, trong khi số khác có thể bị đau khớp khi thức dậy. Dưới đây là các biện pháp cải thiện đau và viêm khớp gối, có lợi cho người cao niên, giúp kiểm soát các triệu chứng.

Massage

Theo nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Avans (Hà Lan), xoa bóp có thể giúp giảm đau đầu gối, ít nhất là trong thời gian ngắn. Các nhà khoa học tại Mỹ cũng nhận thấy những triệu chứng của 18 người bệnh thoái hóa khớp gối (trung bình 65 tuổi) giảm sau khi massage kiểu Thụy Điển.

Các nhà nghiên cứu lý giải massage có thể làm giảm sản xuất chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến cơn đau. Nhờ mang lại cảm giác dễ chịu, phương pháp này giúp người bệnh giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Massage có thể giúp ích cho người cao tuổi bị đau khớp. Ảnh: Freepik

Châm cứu

Theo Tổ chức Viêm khớp Mỹ, châm cứu có thể hỗ trợ cho những người bị viêm khớp gối hoặc cột sống. Một nghiên cứu vào năm 2022 của trường Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô (Trung Quốc) cũng cho thấy châm cứu có thể giảm đau và cải thiện chức năng.

Tiến sĩ Ming Jin, người sáng lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe Ming Qi ở Mỹ, cho biết châm cứu có thể là một phương pháp thay thế cho người bệnh thoái hóa khớp gối nhờ lợi ích tương tự với thuốc uống và thuốc tiêm khớp. Với phương pháp này, người thực hiện sẽ dùng sức nóng của lá ngải cứu khô tác động lên huyệt đạo.

Tập thể dục

Tập thể dục hằng ngày giúp cơ bắp khỏe và duy trì khả năng vận động. Các hoạt động thể lực phù hợp cho người bị đau đầu gối như đạp xe, đi bộ, bơi lội, thái cực quyền, yoga.

Gừng

Các đặc tính chống viêm có trong gừng hỗ trợ điều trị các vấn đề về đầu gối, giảm viêm và cơn đau do viêm khớp, căng cơ hoặc chấn thương. Vào năm 2015, một nghiên cứu kết hợp giữa các nhà khoa học Mỹ, Anh và Đan Mạch, trên 590 người, cho thấy gừng giúp giảm đau do viêm khớp. Những người uống gừng có khả năng ngừng điều trị cao gấp đôi so với người dùng giả dược.

Muối khoáng Epsom

Muối khoáng Epsom còn được gọi là muối magie sulphate, có tác dụng giảm đau và giảm sưng ở người mắc bệnh viêm khớp. Magie sulphate hoạt động như một chất làm giãn cơ tự nhiên giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ở đầu gối.

Theo Adam Ramsay, nhà trị liệu tại Phòng khám Margaret Hills (Anh), chườm muối Epsom giúp bệnh nhân bị viêm khớp giảm đau. Bậc cao niên có thể hòa tan ba tách muối Epsom pha với nước nóng, sau đó nhúng một miếng vải sạch vào và chườm lên vùng khớp gối bị đau trong 10-15 phút.

Chườm nóng và chườm lạnh

Chườm nóng và chườm lạnh có thể mang lại hiệu quả trong điều trị đau khớp gối ở người già. Trong đó, chườm nóng làm thư giãn cơ bắp và cải thiện khả năng bôi trơn của dịch khớp, giảm cứng khớp. Chườm lạnh làm giảm đau, viêm và sưng khớp. Chườm nóng có thể cải thiện khả năng vận động vào buổi sáng, sau đó người cao tuổi có thể sử dụng đá lạnh để giảm sưng trong ngày.

Huyền My (Theo Everyday Health, Healthline, Boldsky)