Cách bảo vệ phổi khi không khí ô nhiễm

Đeo khẩu trang chống bụi mịn và theo dõi chất lượng không khí trước khi ra đường giúp bảo vệ phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp.

Ô nhiễm không khí âm thầm tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp. Tiếp xúc thường xuyên với bụi mịn và các chất ô nhiễm có thể gây kích ứng đường thở, suy giảm miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi, tim mạch. Dưới đây là những việc nên làm trước và sau khi ra ngoài trời vào những ngày chất lượng không khí kém để bảo vệ phổi.

Kiểm tra chất lượng không khí

Trước khi ra ngoài, bạn có thể theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tương tự kiểm tra dự báo thời tiết. Khi AQI trên 100, không khí có thể ảnh hưởng đến những người mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim mạch hoặc hệ miễn dịch suy yếu. Nếu AQI vượt quá 200, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim và phổi tăng lên rõ rệt, kể cả với người khỏe mạnh.

Chọn khẩu trang phù hợp

Không phải tất cả các loại khẩu trang đều mang lại hiệu quả bảo vệ như nhau. Khẩu trang vải thông thường có khả năng hạn chế bụi mịn kém, đặc biệt là các hạt PM2.5 - loại hạt rất nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phổi. Trong những ngày ô nhiễm cao, nên sử dụng khẩu trang N95 hoặc các loại tương đương, đeo vừa khít để tăng hiệu quả bảo vệ đường hô hấp.

Chọn thời điểm ra đường phù hợp

Mức độ ô nhiễm không khí có thể thay đổi trong ngày và thường cao vào sáng sớm, chiều muộn hoặc buổi tối, khi các chất ô nhiễm tập trung gần mặt đất. Mỗi người nên hạn chế ra ngoài hoặc tránh tập thể dục ngoài trời khi chỉ số AQI cao để giảm lượng chất ô nhiễm hít vào cơ thể.

Ngoài ra, gia đình nên chú trọng chất lượng không khí trong nhà. Nên đóng cửa sổ vào những giờ cao điểm ô nhiễm, sử dụng máy lọc không khí và duy trì thông gió hợp lý giúp không gian sống trong lành hơn. Tránh hút thuốc, hạn chế đốt nến, nhang hoặc sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh trong nhà.

Uống đủ nước giúp giữ ẩm đường hô hấp và hỗ trợ cơ thể đào thải các chất ô nhiễm. Chế độ ăn giàu trái cây, rau xanh và các loại hạt cung cấp chất chống oxy hóa, góp phần giảm tác động tiêu cực của ô nhiễm lên cơ thể. Nghệ và gừng chứa các hợp chất chống viêm, có lợi cho sức khỏe đường hô hấp khi được sử dụng hợp lý trong bữa ăn.

Sau khi đi từ ngoài về, bạn hãy thay quần áo và tắm rửa để loại bỏ bụi bẩn bám trên người. Súc họng bằng nước muối, rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày để loại bỏ bụi bẩn. Thực hiện bài tập hít thở sâu, thở cơ hoành hoặc thở mím môi có thể tăng dung tích phổi, giảm khó thở.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)