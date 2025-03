Cách bảo vệ phổi cho người bệnh hen suyễn

Tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, thực hiện bài tập phù hợp, tránh khói thuốc, phấn hoa, phòng nhiễm trùng giúp người bệnh hen suyễn bảo vệ phổi.

Tránh các tác nhân gây bệnh từ môi trường

Hen suyễn là bệnh viêm mạn tính đường hô hấp, khiến đường thở sưng phù, gây ra các triệu chứng như ho, nặng ngực, khò khè, khó thở. Hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm bệnh, song người bệnh có thực hiện một số biện pháp giúp giảm triệu chứng.

Người bệnh cần tránh khói thuốc lá, mạt bụi, lông thú cưng, nấm mốc, thuốc khử trùng... Bởi không khí hít vào có thể chứa các tác nhân gây ra cơn hen suyễn cấp tính. Mỗi người có thể theo dõi chất lượng không khí thường xuyên, góp phần giảm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Tuân thủ theo phác đồ điều trị

Người bị hen suyễn cần kiên trì điều trị để ngăn ngừa, giảm tình trạng viêm ở đường thở có thể dẫn đến tổn thương phổi. Tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ gồm dùng thuốc theo chỉ dẫn, không bỏ liều, làm xét nghiệm, tái khám định kỳ.

Ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp

Nhiễm trùng đường hô hấp có thể gây ra các cơn hen suyễn, làm nặng các triệu chứng bệnh bằng cách thúc đẩy quá trình viêm trong đường thở. Phòng ngừa nhiễm trùng góp phần bảo vệ phổi. Người bệnh nên tiêm vaccine cúm, tránh nơi đông người trong mùa cúm, rửa tay thường xuyên, đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày. Phân biệt triệu chứng hen suyễn và các dấu hiệu nhiễm trùng để chăm sóc sức khỏe đúng cách, nhận biết thời điểm cần nhập viện cứu cấp.

Tập thể dục

Tập luyện phù hợp mang lại nhiều lợi ích như tăng dung tích phổi, cải thiện lưu lượng máu, giảm viêm đường hô hấp. Nếu có các cơn hen suyễn do tập thể dục, người bệnh nên đi khám để bác sĩ tìm nguyên nhân. Ví dụ nếu nguyên nhân do vấn đề về thể lực, hãy cần tăng cường sức bền. Trường hợp do bệnh hen suyễn không được kiểm soát tốt thì thay đổi thuốc có thể giúp ích. Bác sĩ cũng hướng dẫn các bài tập, cường độ phù hợp với người bệnh.

Trước khi tập luyện người bệnh cần khởi động kỹ, hạn chế ra ngoài khi thời tiết xấu. Dừng tập khi có biểu hiện khó chịu ở ngực như đau, ho hoặc khó thở. Người bệnh nên sử dụng thuốc xịt và ngồi xuống thư giãn. Mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi cơ thể có những thay đổi hoặc bắt đầu một bài tập mới.

Người bệnh nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, ăn nhiều rau, trái cây tươi, không dùng thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng. Giận dữ hoặc sợ hãi quá mức đều có thể là nguyên nhân khởi phát cơn hen. Người bệnh nên giữ cảm xúc bình tĩnh, thư giãn bằng các bài tập hít thở phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)