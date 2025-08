Các yếu tố khiến gan to bất thường

Kích thước gan tăng hơn so với bình thường có thể do sưng, viêm, gan nhiễm mỡ hoặc khối u gây ra.

Gan đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như làm sạch máu bằng cách loại bỏ các hóa chất độc hại mà cơ thể tạo ra, sản xuất mật để phân hủy chất béo từ thức ăn. Gan cũng có vai trò dự trữ đường (glucose) để bổ sung năng lượng khi cần.

Hầu hết người bị gan to bất thường không có triệu chứng từ sớm. Đến giai đoạn tiến triển, gan to gây no, khó chịu ở bụng. Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng mà người bị gan to có thể có các triệu chứng khác như vàng da hoặc vàng mắt (vàng da), mệt mỏi, yếu ớt, buồn nôn, giảm cân. Dưới đây là một số yếu tố gây bệnh gan to.

Gan nhiễm mỡ do béo phì, viêm gan B hoặc C gây nhiễm trùng, sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, uống nhiều rượu bia, tiếp xúc với chất độc hại. Bệnh tự miễn (khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các mô khỏe mạnh), hội chứng chuyển hóa (một nhóm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim bao gồm huyết áp cao, lượng đường trong máu và mức cholesterol cao, mỡ bụng) cũng tác động tiêu cực đến gan khiến kích thước tăng bất thường.

Rối loạn di truyền làm tích tụ chất béo, protein và các chất khác, khối u bất thường ở gan hoặc di căn đến gan đều có thể dẫn đến gan to. Một số tình trạng như suy tim sung huyết (tim không bơm máu theo cách bình thường), tắc nghẽn các tĩnh mạch trong cũng làm tăng nguy cơ gan to.

Bệnh thường gặp ở người uống nhiều rượu, nhiễm trùng do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc virus, dùng quá liều lượng vitamin, thực phẩm bổ sung mà không có chỉ định của bác sĩ, thừa cân hoặc ăn uống không lành mạnh... Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ kiểm tra các triệu chứng, có thể chỉ định thực hiện chụp CT, X-quang, MRI. Người bệnh có thể được thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) kiểm tra các vấn đề ở ống dẫn mật hoặc sinh thiết gan (lấy một mẫu tế bào nhỏ) để tìm nguyên nhân tiềm ẩn gây gan to.

Phương pháp điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Người bệnh có thể phải dùng thuốc hoặc thay đổi lối sống như không uống rượu bia, hạn chế món ăn uống nhiều dầu mỡ và đường. Giảm cân nếu thừa cân, tăng cường hoạt động thể chất giúp kiểm soát triệu chứng viêm, nhiễm trùng, từ đó giảm tình trạng gan to. Trường hợp gan to do khối u, người bệnh có thể được tư vấn phẫu thuật loại bỏ. Tiên lượng điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu không được điều trị, một số tình trạng có thể gây ra tổn thương lâu dài.

Anh Chi (Theo WebMD)