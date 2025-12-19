Các vấn đề xương khớp thường gặp khi phụ nữ già đi

Phụ nữ dễ loãng, yếu xương khi tuổi tăng do khối lượng xương giảm, hormone thay đổi và cơ bắp suy yếu theo thời gian.

Loãng xương

Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có thể bị loãng xương nhẹ mà không có triệu chứng rõ rệt. Nguyên nhân thường do chế độ ăn thiếu dưỡng chất, hút thuốc hoặc ít vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, loãng xương nhẹ tiến triển âm thầm, làm xương yếu, hạn chế vận động, giảm chất lượng cuộc sống.

Gãy xương

Sau tuổi 30, xương của phụ nữ bắt đầu yếu đi, làm tăng nguy cơ gãy xương. Gãy xương gây đau, ảnh hưởng đến khả năng vận động, thậm chí dẫn đến tàn tật. Đặc biệt, gãy xương cột sống có thể làm giảm chiều cao và khiến lưng khom. Nguyên nhân thường là do những hoạt động đơn giản như cúi người, di chuyển sai tư thế, nhất là ở người bị loãng xương.

Yếu cơ, khớp

Chứng teo cơ do tuổi tác có thể bắt đầu từ tuổi 30, làm suy yếu hệ cơ xung quanh xương, tăng nguy cơ ngã và chấn thương. Tập thể dục đều đặn, bổ sung đủ protein, canxi và vitamin D giúp tăng khối lượng cơ, ổn định khớp và giảm nguy cơ gãy xương do loãng xương.

Khối lượng xương thường đạt đỉnh vào tuổi 20, sau đó tạo xương chậm lại trong khi phá hủy xương tăng dần. Thiếu vitamin D, đặc biệt người ít tiếp xúc ánh nắng, khiến cơ thể khó hấp thụ canxi, làm xương yếu. Tình trạng này càng trầm trọng nếu chế độ ăn thiếu canxi, ít các sản phẩm từ sữa.

Ngoài chế độ ăn kém, hút thuốc, uống rượu và lối sống ít vận động, nồng độ estrogen thấp và một số loại thuốc điều trị tuyến giáp, ung thư hay bệnh tự miễn cũng làm giảm mật độ xương. Phụ nữ nên dành thời gian tiếp xúc ánh nắng mặt trời để cơ thể tổng hợp vitamin D - quan trọng cho xương, hệ miễn dịch và tinh thần.

Tập luyện cũng rất quan trọng. Các bài tập chịu lực như đi bộ, chạy và nâng tạ có thể kích thích tạo xương mới. Yoga, plank và pilates tăng cường cơ bắp. Các bài tập cải thiện thăng bằng như thái cực quyền và kiễng chân giúp giảm nguy cơ té ngã và gãy xương. Bơi lội và đạp xe cũng tốt cho tim mạch và khớp.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)