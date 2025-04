5 vitamin giúp cân bằng nội tiết tố nữ

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin D, B6, E, C, B12 vào chế độ ăn uống có thể giúp phụ nữ phòng tránh rối loạn nội tiết tố.

Nội tiết tố (hormone) đảm nhận nhiều chức năng để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định. Vitamin đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất nội tiết tố, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm các triệu chứng liên quan đến mất cân bằng hormone.

Vitamin D

Vitamin D điều chỉnh sản xuất hormone, bao gồm estrogen và progesterone, rất quan trọng đối với chu kỳ kinh nguyệt, sức khỏe sinh sản. Chúng cũng hỗ trợ phát triển xương, chức năng miễn dịch, điều hòa tâm trạng.

Để cung cấp đủ vitamin D, phụ nữ nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên, ăn cá béo, dùng các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc tăng cường. Người bị thiếu hụt vitamin này thông qua xét nghiệm máu có thể được bác sĩ tư vấn cách bổ sung phù hợp.

Vitamin B6

Vitamin B6 cân bằng nội tiết tố bằng cách tham gia tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, điều chỉnh tâm trạng, phản ứng với căng thẳng. Vitamin B6 hỗ trợ quá trình chuyển hóa estrogen và progesterone, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Thực phẩm giàu vitamin B6 bao gồm gia cầm, cá, đậu gà, chuối và rau bina.

Vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, tình trạng viêm. Nó cũng tham gia sản xuất hormone, thúc đẩy khả năng sinh sản. Vitamin E cũng làm giảm các triệu chứng liên quan đến thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, cân bằng nồng độ hormone.

Nguồn thực phẩm chứa vitamin E bao gồm các loại hạt, rau bina, ngũ cốc tăng cường. Bổ sung những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này vào chế độ ăn uống thường xuyên có tác dụng ổn định hormone.

Vitamin C

Vitamin C góp phần tăng cường miễn dịch, tác động đến sức khỏe nội tiết tố của phụ nữ. Đây là chất chống oxy hóa góp phần trung hòa các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa. Vitamin C hỗ trợ chức năng tuyến thượng thận, cần thiết cho quá trình sản xuất nội tiết tố. Trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh giàu vitamin C.

Vitamin B12

Vitamin B12 cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng, chức năng hệ thần kinh và tổng hợp DNA, do đó rất quan trọng đối với sức khỏe nội tiết tố. Nữ giới cần cung cấp đủ vitamin B12 để duy trì chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh và hỗ trợ khả năng sinh sản. Tình trạng thiếu hụt vitamin B12 có liên quan đến các triệu chứng như mệt mỏi, thay đổi tâm trạng.

Thực phẩm từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa chứa nhiều vitamin B12. Đối với người ăn chay và thuần chay, thực phẩm tăng cường hoặc thực phẩm bổ sung có thể đáp ứng nhu cầu vitamin B12.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)