Các phương pháp điều trị đột quỵ xuất huyết não

Đột quỵ xuất huyết não có thể được điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật tùy kích thước khối máu tụ, vị trí chảy máu, mức độ tổn thương não.

Đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não đột ngột bị vỡ, gây chảy máu trong nhu mô não và có thể tràn vào các não thất - chứa dịch não tủy quanh não. Máu tụ làm tăng áp lực nội sọ, chèn ép mô não, gây tổn thương não khó hồi phục.

ThS.BS.CKI Dương Thị Cẩm Tuyên, Đơn vị Thần kinh, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phương pháp điều trị đột quỵ xuất huyết não phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm thể tích khối máu tụ, vị trí chảy máu, mức độ chèn ép nhu mô não, nguyên nhân gây xuất huyết, tình trạng tri giác, bệnh nền đi kèm của người bệnh.

Nếu xuất huyết não nhẹ, khối máu tụ nhỏ, không gây chèn ép đáng kể, bác sĩ có thể chỉ định điều trị nội khoa. Phương pháp này tập trung kiểm soát huyết áp, giảm áp lực nội sọ, ngăn ngừa phù não đồng thời theo dõi tình trạng sinh hiệu, tri giác và khiếm khuyết thần kinh của bệnh nhân. Trường hợp máu tụ nhỏ nhưng nằm ở vị trí nguy hiểm như thân não, người bệnh cần can thiệp sớm.

Nếu người bị đột quỵ xuất huyết não có khối máu tụ lớn, vị trí nguy hiểm, nguy cơ gây tổn thương não rộng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật mở sọ để giải áp. Phẫu thuật sớm góp phần giảm tổn thương mô não, cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Bác sĩ Tuyên cho biết hiện kỹ thuật mổ não thức tỉnh bằng hệ thống robot Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng thành công trong nhiều ca phẫu thuật cấp cứu đột quỵ xuất huyết não phức tạp tại Việt Nam. Phương pháp này cho phép bệnh nhân tỉnh táo, có thể tương tác trong quá trình mổ, giúp bác sĩ kiểm tra trực tiếp chức năng vận động, ngôn ngữ và thị giác, từ đó hạn chế nguy cơ di chứng.

Robot AI có khả năng xử lý hình ảnh đa chiều, tích hợp dữ liệu từ MRI, CT, DSA và DTI để tạo mô hình 3D não bộ chi tiết. Nhờ đó, bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương trong mối tương quan với các cấu trúc lành trên cùng một hình ảnh. Bác sĩ mổ mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng trước khi mổ chính thức, chủ động lựa chọn đường tiếp cận vào não an toàn qua vết mổ siêu nhỏ. Trong quá trình mổ, hệ thống hỗ trợ giám sát và tự động cảnh báo khi có sai lệch so với kế hoạch, đảm bảo độ chính xác, an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ mổ não thức tỉnh cho người bệnh đột quỵ xuất huyết não bằng robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tuyên khuyến cáo người có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ xuất huyết não như tê yếu chân tay, đau đầu dữ dội bất thường, méo lệch mặt, khó nói... cần đến cơ sở y tế có chuyên môn về cấp cứu đột quỵ để kịp thời xử trí. Những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rung nhĩ, tiểu đường, béo phì, hút thuốc lá cần tầm soát đột quỵ định kỳ, duy trì lối sống khoa học.

Phượng Thy