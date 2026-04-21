Các phương pháp chữa đau khuỷu tay khi chơi pickleball

Điều trị bảo tồn, tiêm tại chỗ và phẫu thuật là các phương pháp điều trị đau vùng khuỷu tay khi chơi pickleball.

ThS.BS Phạm Thu Phương, Phó trưởng Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người chơi tennis, pickleball dễ bị viêm lồi cầu ngoài, còn gọi Tennis Elbow. Đây hội chứng đau khuỷu tay do tổn thương gân duỗi cổ tay từ vận động lặp lại, quá tải. Tình trạng này cũng thường gặp ở dân văn phòng, thợ thủ công và người lao động tay chân.

Người bị đau khuỷu tay khi chơi pickleball có thể được điều trị bằng các phương pháp dưới đây.

Điều trị bảo tồn

Người bệnh cần điều chỉnh hoạt động, tránh các động tác lặp lại gây đau như duỗi cổ tay có lực hoặc cầm nắm chặt. Tuy nhiên, người bệnh không nên bất động hoàn toàn, bởi gân cần được kích thích cơ học phù hợp để phục hồi.

Thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs), có thể được sử dụng trong giai đoạn đầu nhằm kiểm soát triệu chứng. Tuy nhiên, thuốc không giải quyết nguyên nhân thoái hóa gân, lạm dụng kéo dài có thể gây tác dụng phụ về tiêu hóa, tim mạch.

Tập phục hồi chức năng

Các bài tập giãn cơ, tăng cường sức mạnh cơ, giúp tái cấu trúc sợi collagen, cải thiện độ bền gân. Với các trường hợp mạn tính, liệu pháp sóng xung kích có thể được áp dụng nhằm kích thích quá trình lành gân. Một số phương pháp hỗ trợ như siêu âm trị liệu hoặc laser công suất thấp giúp giảm đau, tăng tuần hoàn nhưng cần kết hợp với tập luyện để đạt hiệu quả.

Người đau khuỷu tay do chơi pickleball cường độ cao được điều trị bằng phương pháp laser. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm tại chỗ

Khi điều trị bảo tồn không mang lại kết quả như mong đợi, bác sĩ có thể cân nhắc phương pháp tiêm tại chỗ. Tiêm corticosteroid từng được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng giảm đau nhanh. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính ngắn hạn và có thể đi kèm nguy cơ làm suy yếu gân nếu lạm dụng.

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) cũng giúp thúc đẩy quá trình lành mô. PRP chứa nhiều yếu tố tăng trưởng, hỗ trợ tái tạo gân một cách sinh học. Kỹ thuật này được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm, đảm bảo chính xác và an toàn cho người bệnh.

Tiêm collagen thủy phân cũng phù hợp với người bị viêm điểm bám gân tái phát nhiều lần, đã tiêm thuốc chống viêm tại chỗ trước đó nhưng không đáp ứng đầy đủ.

Phẫu thuật

Đây là lựa chọn cuối cùng, chỉ áp dụng khi bệnh kéo dài trên 6-12 tháng và không đáp ứng với tất cả các phương pháp điều trị nội khoa. Mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ phần gân thoái hóa và tái tạo lại điểm bám gân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mức độ viêm. Sau mổ, người bệnh cần tuân thủ chương trình phục hồi chức năng để đạt hiệu quả tối ưu.

Bác sĩ Phương khuyến cáo người chơi thể thao cần lưu ý điều chỉnh thói quen vận động, tránh lặp lại động tác quá mức, duy trì các bài tập tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt của cơ - gân vùng cẳng tay. Trước khi chơi thể thao, cần khởi động kỹ với các bài tập làm nóng và giãn cơ vùng cổ tay - khuỷu tay để tăng lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi của gân và giảm nguy cơ chấn thương do quá tải.

Nếu bị đau khuỷu tay kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh nên đến bệnh viện sớm để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiếu Nguyễn