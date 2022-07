Các loại thảo mộc giúp giảm viêm loét dạ dày

Tỏi, nghệ, gừng, nha đam, thực phẩm chứa flavonoid… chứa các tinh chất có đặc tính chống viêm, tiêu viêm, ngăn ngừa hình thành vết loét.

Loét dạ dày là một vết loét trên niêm mạc dạ dày hoặc ruột non. Vết loét thường gây đau và nóng rát ở vùng bụng. Loét dạ dày xảy ra do nhiễm trùng H.pylori (Helicobacter pylori) hoặc các nguyên nhân khác như sử dụng thuốc chống viêm không steroid trong thời gian dài. Căng thẳng và một số loại thực phẩm cũng làm trầm trọng thêm tình trạng loét dạ dày. Dưới đây là một số biện pháp tự nhiên từ thảo mộc giúp ngăn ngừa hoặc cải thiện tình trạng viêm loét dạ dày, theo Very Well Health (Mỹ).

Thực phẩm chứa flavonoid: flavonoid (hợp chất thực vật) được tìm thấy trong trái cây, rau và các sản phẩm thực vật khác có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, giúp cải thiện tình trạng viêm do loét và bảo vệ lớp niêm mạc của thành dạ dày. Thực phẩm giàu flavonoid bao gồm: quả mọng, trà xanh, táo, hành, tỏi, cải bắp, bông cải xanh, bắp cải, đậu nành, cà chua, cà rốt, nha đam.. Nha đam giúp bao bọc niêm mạc dạ dày, có tác dụng chống viêm trên đường tiêu hóa.

Mật ong: mật ong chủ yếu dùng để giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, có nghĩa là nó có thể chống lại vi khuẩn và nấm trong cơ thể. Mật ong cũng có đặc tính kháng virus, chống oxy hóa và được sử dụng để giảm các triệu chứng của bệnh viêm đường tiêu hóa như loét dạ dày.

Mật ong có đặc tính kháng virus và chống oxy hóa. Ảnh: Freepik

Gừng: được sử dụng thường xuyên nhằm cải thiện tình trạng đau dạ dày trong nhiều năm. Một nghiên cứu về gừng và viêm ruột chứng minh rằng gừng có thể giúp tiêu viêm trong đường tiêu hóa, hỗ trợ ngăn chặn tổn thương. Gừng cũng thúc đẩy quá trình làm lành trong ruột, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa loét dạ dày do H. pylori, căng thẳng, rượu...

Nghệ: giống như gừng, nghệ là một chất bổ sung sức khỏe khá quen thuộc. Curcumin trong nghệ được chứng minh có tác dụng chống viêm, phòng ngừa bệnh loét dạ dày.

Hoa cúc: có tác dụng giảm viêm trong đường tiêu hóa và góp phần cải thiện viêm loét đại tràng nhẹ. Chamomile trong hoa cúc còn được sử dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Cam thảo: cam thảo đã được tìm thấy để ức chế hoạt động của H.pylori trong ruột, giúp ngăn ngừa sự hình thành vết loét do loại vi khuẩn này. Cam thảo ít gây ra tác dụng phụ cho người dùng.

Tỏi: có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi có thể ức chế sự xâm nhập của H. pylori trong đường tiêu hóa, giúp ngăn ngừa loét dạ dày. Tỏi cũng làm giảm viêm trong cơ thể.

Tỏi có đặc tính chống oxy hóa. Ảnh: Freepik

Bên cạnh sử dụng thảo dược làm giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, mọi người nên có chế độ ăn kiêng khi bị loét. Trong đó tránh các thực phẩm có thể làm tăng cơn đau, gồm rượu bia, thực phẩm có tính axit, thức ăn cay, sữa, kem, đồ chiên, thực phẩm giàu chất béo, chế biến sẵn, chocolate... Người bị loét dạ dày nên ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh, các loại cây họ đậu, đậu nành, trứng, thịt nạc, thực phẩm giàu probiotic, ngũ cốc, chất béo lành mạnh...

Thay đổi lối sống cũng là một biện pháp giúp ngăn ngừa loét dạ dày để ngăn ngừa loét trong tương lai. Người bệnh không nên rượu bia và thuốc lá, chủ động tập thể dục hằng ngày, kiểm soát căng thẳng bằng các bài tập chánh niệm hoặc yoga, ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì ba bữa lớn để giảm cơn đau.

Anh Chi

(Theo Very Well Health)