Các dưỡng chất tăng cường khả năng sinh sản nam giới

Kẽm, omega-3, vitamin C, D, E góp phần cải thiện chất lượng tinh trùng, giảm nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Bác sĩ Trương Nguyễn Minh Tuấn, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), cho hay có nhiều yếu tố tác động đến quá trình sản xuất và có thể giảm chất lượng tinh trùng như bệnh lý, di truyền, môi trường ô nhiễm, căng thẳng, dinh dưỡng thiếu cân bằng, sinh hoạt không lành mạnh...

Ở nam giới, nhiều nghiên cứu chỉ ra thiếu hụt các vi chất quan trọng như kẽm, vitamin D, selen, omega-3... có thể làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, độ di động kém, tỷ lệ phân mảnh DNA cao. Để cải thiện tình trạng này, bác sĩ Tuấn khuyên nam giới nên có chế độ dinh dưỡng khoa học, đủ các chất dưới đây.

Kẽm là khoáng chất vi lượng quan trọng của cơ thể, đặc biệt với quá trình sản xuất hormone sinh dục nam và hoạt động sinh tinh, góp phần cải thiện tình trạng tinh trùng yếu, giảm tỷ lệ dị dạng. Nam giới nên ưu tiên nhóm thực phẩm giàu kẽm trong thực đơn hàng ngày gồm hàu, tôm, cua, cá hồi, thịt bò, thịt gà, sữa tươi, phô mai, các loại hạt...

Vitamin nhóm B có trong sữa chua ít béo, lòng đỏ trứng gà, phô mai... tác động tích cực đến số lượng và chất lượng tinh trùng đồng thời cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, tăng cường sinh lý nam.

Vitamin B9 (axit folic) có nhiều trong chuối, dâu tây, đậu xanh, đậu lăng, rau xanh (bông cải, măng tây, rau bina), thịt gà thịt vịt... Loại vitamin này có tác dụng sản xuất và duy trì tế bào mới, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào, chống oxy hóa giúp hạn chế tinh trùng bất thường nhiễm sắc thể.

Bác sĩ Tuấn tư vấn chế độ dinh dưỡng cải thiện khả năng sinh sản cho nam giới. Ảnh: Nguyễn Thắng

Vitamin C là chất chống oxy hóa thiết yếu, bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do, trong đó có cả tế bào tinh trùng. Vitamin C có nhiều trong cam, chanh, bưởi, ổi, táo, cà chua, ớt chuông, dưa leo...

Vitamin E trong rau bina, cải xoăn, quả bơ, hạt hướng dương, ngũ cốc nguyên hạt, dầu đậu nành, dầu hướng dương... Đây là loại vitamin tan trong chất béo giúp bảo vệ tinh trùng khỏi các gốc tự do. Vitamin E cải thiện khả năng di chuyển của tinh trùng, trong khi đó vitamin C có chức năng tái tạo vitamin E. Do đó, hai loại vitamin này có thể phối hợp với nhau hiệu quả để tăng chức năng của tinh trùng.

Vitamin D điều chỉnh và cải thiện hệ thống miễn dịch, chức năng cơ. vitamin D ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và chất lượng tinh binh. Bác sĩ Minh Tuấn dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng di động của tinh trùng ở đàn ông có mức vitamin D bình thường tốt hơn người bị thiếu vitamin D. Nam giới có thể bổ sung thực phẩm như cá hồi, cá thu, trứng, uống sữa..., phơi nắng sáng sớm để cơ thể tổng hợp vitamin D.

Axit béo omega-3 là dưỡng chất có trong các loại cá béo (cá thu, cá hồi, cá ngừ...) và một số loại hạt (óc chó, chia, lanh) góp phần thúc đẩy quá trình hình thành tế bào mới, nhất là quá trình sinh tinh. Bổ sung loại axit béo này có khả năng nâng cao chất lượng tinh trùng, tăng khả năng di động và sinh sản của nam giới.

Lycopene trong ớt chuông đỏ, dưa hấu, cà chua... là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tinh trùng. Thực phẩm nên được chế biến bằng phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp nhằm duy trì lượng lycopene tối đa.

Coenzyme Q10 là loại enzym đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong tế bào. Đối với sức khỏe sinh sản ở nam giới, Coenzyme Q10 tăng cường khả năng di động của tinh trùng, tối đa cơ hội thụ tinh. Để bổ sung enzym này, nam giới nên ăn nhiều các loại cá béo (cá thu, cá ngừ, cá kiếm) và nội tạng động vật.

L-arginine là axit amin thiết yếu của cơ thể, có khả năng cải thiện số lượng và khả năng di động của tinh binh. Nam giới có thể tăng cường vào thực đơn các thực phẩm giàu protein như thịt bò, thịt dê, thịt heo, trứng, sữa hay hạt bí, đậu, chocolate chứa nhiều L-arginine.

Nam giới nên tránh các thực phẩm như thịt chế biến sẵn, đậu nành, sữa có hàm lượng chất béo cao, caffeine, hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và chất kích thích.

Hoài Thương