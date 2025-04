Nam giới khám hiếm muộn thế nào?

Vợ chồng tôi 4 năm chưa có con. Chồng tôi khám hiếm muộn như thế nào, nếu vô sinh thì điều trị ra sao? (Văn Nguyễn, TP HCM)

Trả lời:

Trước đây nhiều người quan niệm rằng vô sinh hiếm muộn là vấn đề của phụ nữ. Các cơ sở y tế và trung tâm hỗ trợ sinh sản chỉ tập trung khám và điều trị cho người vợ, bỏ qua điều trị cho người chồng. Nếu người chồng có tinh trùng sẽ được thu mẫu để thụ tinh trong ống nghiệm mà không kiểm tra các yếu tố khác như bệnh lý liên quan. Ngược lại, các trung tâm Nam khoa thường chỉ điều trị triệu chứng hoặc bệnh lý liên quan đến nam giới, khiến các vợ chồng vô sinh hiếm muộn không được điều trị triệt để.

Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 40%, tương đương với vô sinh nữ, khoảng 20% từ cả vợ và chồng hoặc chưa rõ nguyên nhân, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nam giới vô sinh có thể do nhiều nguyên nhân như rối loạn cương dương, lối sống không lành mạnh (béo phì, ít vận động, rối loạn chuyển hóa), bất thường ống dẫn tinh, mắc các bệnh lý về di truyền... Tìm đúng nguyên nhân giúp bác sĩ xây dựng phác đồ đúng hướng, tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh tư vấn phác đồ điều trị cho nam giới vô sinh. Ảnh: Hoài Thương

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), ứng dụng "liệu pháp cặp đôi", nghĩa là các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được khám và điều trị toàn diện tại một trung tâm, giảm thời gian, chi phí cho người bệnh. Người chồng được bác sĩ hiếm muộn nam khám hệ thống cơ quan sinh dục, khai thác bệnh sử, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm di truyền nếu cần thiết. Bác sĩ hiếm muộn nữ khám, siêu âm buồng trứng hoặc tử cung, xét nghiệm dự trữ buồng trứng và các xét nghiệm di truyền khác nếu cần thiết cho người vợ.

Nếu bạn được chẩn đoán vô sinh, tùy nguyên nhân bác sĩ chỉ định phương pháp phù hợp, có thể điều trị bằng thuốc, phẫu thuật cải thiện khả năng sinh sản hoặc phẫu thuật tìm kiếm tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm. Trường hợp bạn mắc thêm các bệnh nam khoa, viêm nhiễm, bác sĩ sẽ điều trị triệt để cả các bệnh lý này giúp cải thiện sức khỏe sinh sản và sinh lý.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh

Đơn vị Nam học, Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM