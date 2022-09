5 loại ung thư gây đau đớn, mệt mỏi nhiều

Ung thư xương, đầu và cổ, tuyến tụy, dạ dày, thực quản… đè lên các dây thần kinh, gây áp lực lên các mô khiến người bệnh thường mệt mỏi, đau đớn.

Có nhiều loại ung thư khác nhau nhưng một số lại gây đau đớn hơn những loại khác. Ví dụ, người bệnh ung thư xương thường đau dữ dội vì khối u phát triển và tạo áp lực lên các mô xung quanh. Ung thư tuyến tụy thường lan đến các dây thần kinh chạy qua bụng. Ung thư vòm họng cũng có thể khá đau đớn vì người bệnh khó nuốt và có cảm giác mắc kẹt trong cổ họng. Các tế bào ác tính tăng sinh và lây lan sang các mô xung quanh khiến bệnh nhân đau hơn những loại phát triển chậm và chưa di căn. Tuy nhiên, mỗi người có cảm giác đau khác nhau nên rất khó để chắc chắn loại ung thư nào đau đớn nhất.

Dựa trên việc thăm khám, khảo sát bệnh nhân, Tiến sĩ Mitchell (một bác sĩ gia đình tại Mỹ) liệt kê 5 loại ung thư khiến người bệnh đau đớn, mệt mỏi nhiều.

Ung thư xương

Ung thư xương bắt đầu từ các tế bào của xương. Mặc dù, nó có thể xảy ra ở bất kỳ xương nào trong cơ thể nhưng thường ảnh hưởng đến xương dài ở tay và chân. Tiến sĩ Mitchell chia sẻ trên Eat This Not That, ung thư xương cũng có thể trầm trọng hơn khi các tế bào ung thư phát triển và lây lan qua mô xương. Khi các tế bào ung thư phá hủy mô xương khỏe mạnh, chúng khiến xương yếu đi và gãy. Cơn đau thường trở nên tồi tệ hơn bởi vì xương phải liên tục di chuyển và chịu sức nặng. Ngay cả những cử động đơn giản cũng có thể khiến người bệnh kiệt sức. Điều trị ung thư xương thường bao gồm phẫu thuật loại bỏ mô xương bị ảnh hưởng, đồng thời xạ trị và hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư.

Ung thư xương có thể gây cảm giác đau ở hông. Ảnh: Freepik

Ung thư thực quản

Ung thư thực quản bắt đầu từ thực quản - một phần của cổ họng dẫn đến dạ dày. Đây là bệnh lý ác tính, nguy hiểm và thường tử vong vì khó phát hiện ra ở giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, các khối u ác tính thường đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Nó gây ra cơn đau dữ dội do khối u đè lên dây thần kinh thực quản. Người bệnh nuốt khó khăn, dẫn đến suy dinh dưỡng và sụt cân. Loại ung thư này có thể chặn đường đi từ dạ dày đến ruột, làm cho bệnh nhân khó tiêu nghiêm trọng.

Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày cũng là một trong những bệnh ung thư gây đau đớn nhất. Nguyên nhân là do khối u đè lên niêm mạc dạ dày và các cơ quan khác trong bụng. Cơn đau cũng trở nên tồi tệ hơn do ung thư dạ dày thường lan sang các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như gan hoặc phổi. Khối u tạo áp lực lên nhiều cơ quan hơn, làm tăng cơn đau hơn nữa. Điều trị bằng phẫu thuật hoặc hóa trị cũng có thể khiến người bệnh khó chịu.

Ung thư đầu cổ

Ung thư đầu và cổ khiến người bệnh đau đớn nhiều, ngay cả những khối u nhỏ cũng có thể khó chịu. Loại ung này thường phát triển gần các vùng nhạy cảm như lưỡi hoặc nhãn cầu. Nó có thể gây áp lực lên các mô nhạy cảm này, dẫn đến đau đớn. Ung thư đầu và cổ thường lan sang các hạch bạch huyết lân cận khiến bệnh nhân chịu đựng cảm giác đau nhiều hơn.

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy là một trong những dạng ung thư nguy hiểm và thường tử vong. Nó thường không được chẩn đoán cho đến khi quá muộn để điều trị hiệu quả. Một trong những lý do chính là do ung thư tuyến tụy thường xuyên ít gây đau trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn khi ung thư lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Tuyến tụy nằm cạnh một số mạch máu và dây thần kinh chính nên khi các khối u ác tính phát triển, nó có thể chèn ép các cấu trúc này. Điều này có thể dẫn đến cơn đau lan khắp bụng và lưng. Nó còn có thể chặn các ống dẫn mang các enzym tiêu hóa từ tuyến tụy đến ruột, gây ra sự tích tụ các enzym này trong tuyến tụy, dẫn đến viêm và đau. Loại ung thư này cũng có thể khiến người bệnh suy dinh dưỡng, mệt mỏi bằng cách ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Ung thư tuyến tụy nguy hiểm và khó điều trị.

Nếu bạn cảm thấy đau bụng dai dẳng và trở nặng hơn theo thời gian thì nên đến gặp bác sĩ để được đánh giá thêm. Trường hợp mắc ung thư, bác sĩ có thể kê đơn thuốc và nhiều liệu pháp bổ sung, thay thế để giúp bệnh nhân giảm nhẹ cơn đau.

Kim Uyên

(Theo Eat This Not That)