Các bệnh lý gây đau bàn chân

Tùy vị trí tổn thương mà đau bàn chân có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bàn chân bẹt, viêm gân, gai gót, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp.

Bàn chân không chỉ là nền móng vững chắc chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể mà còn đóng vai trò giảm xóc, thăng bằng và tạo đà di chuyển. Vì vậy, bộ phận này rất dễ bị tổn thương, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

BS.CKI Nguyễn Văn Thạnh, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi xuất hiện đau ở bất kỳ vị trí nào của bàn chân, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Đau lòng bàn chân

Đau lòng bàn chân có thể là dấu hiệu của dị tật bàn chân bẹt - tình trạng vòm bàn chân bị sụp, mặt lòng bàn chân bằng phẳng, không có độ lõm. Sự thay đổi này làm sai lệch trục chi dưới khiến người bệnh thường bị đau nhức, khó chịu ở bàn chân, có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trên cơ thể như cổ chân, cẳng chân, khớp gối, khung chậu và cột sống. Nếu không được điều chỉnh sớm, tình trạng này có thể dẫn đến thoái hóa khớp sớm do phân bố lực bất thường.

Đau gót chân

Viêm cân gan chân (viêm gân gan bàn chân) là tình trạng viêm ở lớp cân bàn chân, nguyên nhân phổ biến nhất gây đau gót chân. Người bệnh cảm thấy đau nhiều ở gót chân, nhất là vào sáng sớm khi mới ngủ dậy.

Gai gót chân là tình trạng lắng đọng canxi gây lồi xương tại mặt dưới của xương gót chân. Người bệnh đau nhói như dao đâm vào gót chân khi đứng dậy vào buổi sáng hay sau khi ngồi lâu. Cơn đau tăng lên khi đi lại trên bề mặt cứng hay khuân vác vật nặng.

Viêm gân Achilles (viêm gân gót chân) thường xảy ra do người bệnh hoạt động quá mức khiến vùng gân gót chân bị tổn thương. Một số trường hợp có thể bị rách một phần hay đứt gân hoàn toàn. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng đau hoặc cứng phần sau gót chân vào buổi sáng, tăng lên khi vận động chạy, nhảy.

Bác sĩ Thạnh kiểm tra tình trạng chức năng bàn chân người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đau cổ chân

Trật mắt cá chân là tình trạng khớp cổ chân bị lệch khỏi giải phẫu ban đầu, khiến dây chằng quanh khớp bị giãn, rách hoặc tổn thương. Hậu quả là đau, sưng quanh khớp cổ chân. Nếu không điều trị đúng cách, lâu dài có thể mất dần tính ổn định của khớp và tổn thương sụn khớp, thoái hóa sớm.

Viêm bao hoạt dịch khớp cổ chân xảy ra khi một hoặc nhiều túi bao hoạt dịch ở khớp cổ chân bị viêm, dẫn đến đau nhức, sưng, khó cử động ở khu vực mắt cá chân.

Đau toàn bàn chân

Viêm khớp dạng thấp là bệnh viêm khớp tự miễn mạn tính, xảy ra do hệ miễn dịch tấn công màng hoạt dịch của khớp. Bệnh ở giai đoạn sớm có xu hướng ảnh hưởng tới các khớp nhỏ trước như các khớp ở bàn tay, bàn chân. Khớp trở nên nóng và sưng đau, cứng khớp vào buổi sáng và khi không hoạt động.

Thoái hóa khớp bàn chân là tình trạng hư hỏng phần sụn đệm giữa hai đầu xương, đi kèm phản ứng viêm và dịch khớp giảm sút, gây đau và cứng khớp ở bàn chân, ngón chân.

Bác sĩ Thạnh cho biết đau bàn chân thường không nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên vẫn cần được xử lý kịp thời tránh để kéo dài, phát triển thành mạn tính hoặc gây ra các biến chứng ảnh hưởng khả năng vận động. Khi xuất hiện tình trạng đau bàn chân, người bệnh nên nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Massage bàn chân hoặc chườm lạnh cũng có tác dụng giảm đau hiệu quả.

Người bệnh cần đi khám nếu bàn chân sưng tấy không giảm trong 2-5 ngày, không thể đi bộ hay khó đứng vững sau chấn thương; cảm giác ngứa ran, tê bì hay dị cảm, nhất là ở lòng bàn chân; có dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, nóng hoặc đau bàn chân đi kèm sốt; đau bàn chân kéo dài dai dẳng, không giảm sau vài tuần dù đã áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà...

Phi Hồng