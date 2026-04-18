Các bệnh lý có thể phát hiện qua chụp CT sọ não

Chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, đột quỵ, chấn thương sọ não và u não.

Chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não là phương tiện chẩn đoán hình ảnh quan trọng, đặc biệt trong cấp cứu thần kinh, nhờ thời gian thực hiện nhanh và khả năng phát hiện tốt các tổn thương cấp tính.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Thịnh, Đơn vị Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết một trong những ưu điểm nổi bật của phương pháp này là khả năng nhận diện xuất huyết nội sọ. Trên phim CT, các ổ chảy máu cấp thường hiện rõ dưới dạng vùng tăng tỷ trọng, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định vị trí, kích thước và mức độ ảnh hưởng, từ đó kịp thời đưa ra hướng điều trị trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với chấn thương sọ não, CT là phương tiện không thể thay thế trong đánh giá ban đầu. Kỹ thuật này giúp phát hiện sớm các tổn thương như nứt, vỡ xương sọ, tụ máu nội sọ, dập não, phù não hoặc tràn khí nội sọ. Thông tin từ CT hỗ trợ bác sĩ phân loại mức độ chấn thương và chỉ định can thiệp ngoại khoa khi cần thiết.

Ngoài các tình huống cấp cứu, CT sọ não còn góp phần giúp bác sĩ đánh giá nhiều bệnh lý khác như u não, não úng thủy, các ổ nhiễm trùng (áp xe não), bất thường mạch máu khi đã có biến chứng. Trên hình ảnh, các khối u thường biểu hiện bằng tổn thương choán chỗ, có thể kèm phù não và gây hiệu ứng khối.

Chụp CT đánh giá tổn thương não của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhờ các hệ thống máy chụp CT hiện đại như Somatom VB30 với hơn 100.000 lát cắt siêu mỏng, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ iốt cùng công nghệ xóa nhiễu kim loại trên 80%, bác sĩ dễ dàng phát hiện sớm túi phình mạch não. Máy còn có thể thực hiện CT động học 4D khảo sát tưới máu não - mạch máu não trong một lần, phát hiện nhanh chóng và chính xác các mạch máu dị dạng, phình, giãn mỏng hoặc chít hẹp, bít tắc bởi cục máu đông hoặc mảng xơ vữa...

Theo bác sĩ Thịnh, CT sọ não có những ưu điểm mà MRI khó thay thế như thực hiện nhanh (chỉ vài phút), rút ngắn "thời gian vàng" trong cấp cứu đột quỵ và chấn thương. CT nhạy khi đánh giá xuất huyết cấp và tổn thương xương sọ - những yếu tố mà MRI không phải là lựa chọn tối ưu ban đầu. Trong nhiều trường hợp, chụp CT là bước tiếp cận đầu tiên để định hướng chẩn đoán, trong khi MRI được sử dụng bổ sung khi cần đánh giá sâu hơn hoặc làm rõ bản chất tổn thương.

Dù CT sọ não là phương tiện chẩn đoán hiệu quả, song người bệnh không nên tự ý yêu cầu chụp khi chưa có chỉ định. Khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh bất thường, đặc biệt nghi ngờ đột quỵ, cần đến bệnh viện để được khám và can thiệp kịp thời, tăng hiệu quả phục hồi.

Hiếu Nguyễn