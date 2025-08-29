Ca đại phẫu chữa ung thư tụy cho cụ ông

Hà NộiÔng Thinh, 79 tuổi, đau bụng kéo dài 4 tháng gây suy kiệt, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến tụy và tiến hành ca đại phẫu phức tạp.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy ông Thinh có ổ tổn thương cũ trung tâm bán bầu dục (vùng chất trắng dưới vỏ não) và nhân bèo (cấu trúc não điều khiển vận động và nhiều chức năng nhận thức khác) bên trái, teo não, xơ vữa vôi hóa gây hẹp xoang hang động mạch cảnh trong phải và trái, động mạch vành phải, động mạch mũ trái, hẹp 70% động mạch thân nền. Ông còn có khối u mỏm móc vùng đầu tụy.

PGS.TS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, cho biết đây là u đầu tụy ác tính gây tắc nghẽn đường tiêu hóa - mật - tụy và thâm nhiễm vào các cấu trúc xung quanh, đặc biệt các mạch máu lớn như động tĩnh mạch mạc treo tràng, gây đau dữ dội không dứt. Ca phẫu thuật được tiên lượng rất phức tạp do u tiếp giáp mật thiết với nhiều cấu trúc quan trọng trong ổ bụng, bệnh nhân lại cao tuổi và mắc nhiều bệnh nền như tiền sử đột quỵ, hẹp động mạch não.

PGS Dương và êkíp phẫu thuật cắt khối tá tụy cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, êkíp sử dụng phẫu thuật Whipple cắt khối tá tụy nhằm loại bỏ các khối u ở đầu tụy, tá tràng, túi mật, một phần ống mật. Mục tiêu giúp lưu thông đường tiêu hóa, mật tụy và xử lý tình trạng đau đớn kéo dài.

"Tỷ lệ biến chứng chung của phẫu thuật Whipple ước tính 30-50%", PGS Dương nói, thêm rằng trường hợp ông Thinh tỷ lệ biến chứng có thể 60-80%.

Bác sĩ Dương kiểm tra sức khỏe cho ông Thinh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước phẫu thuật, ông Thinh được chăm sóc toàn diện, chuẩn bị thể trạng tốt nhất, kiểm soát bệnh nền và các chỉ số sức khỏe ổn định. Trong 7 tiếng, kíp mổ cắt bỏ đầu tụy, cắt một phần dạ dày, tá tràng, đoạn đầu hỗng tràng, một phần ống mật chủ, túi mật, nạo vét hạch, lấy các tổ chức xâm lấn xung quanh. Sau khi loại bỏ tổn thương, phẫu thuật viên tái lập lưu thông tiêu hóa bằng ba miệng nối là tụy - ruột, mật - ruột và dạ dày - ruột.

Sau phẫu thuật, người bệnh được giảm đau ngoài màng cứng, giúp vận động nhẹ tại giường kết hợp hít sâu, tập thở, phòng biến chứng. 4 ngày sau mổ, người bệnh có thể đi lại nhẹ nhàng, sau 19 ngày sức khỏe hồi phục tốt, chức năng tiêu hóa ổn định, xuất viện. Tái khám sau hai tuần, người bệnh ăn uống được, tự vận động.

Minh Anh