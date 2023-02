Cà chua có tốt cho phổi?

Ăn cà chua thường xuyên có thể giúp giảm viêm đường thở và các nguy cơ gây ra bệnh hen suyễn hay một vài vấn đề về hô hấp khác.

Giá trị dinh dưỡng của cà chua đến từ thành phần giàu vitamin, khoáng chất và các loại dưỡng chất quan trọng. Do đó, loại quả này không chỉ có hiệu quả trong việc giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, giảm lượng mỡ thừa mà còn mang lại một số lợi ích sức khỏe quan trọng khác, trong đó có sức khỏe của cơ quan phổi. Dưới đây là những lợi ích dành cho người thường xuyên ăn cà chua.

Làm chậm suy giảm chức năng phổi

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hô hấp châu Âu, những người trưởng thành ăn hơn 2 quả cà chua mỗi ngày có thể làm chậm tốc độ suy giảm chức năng phổi tự nhiên, trong đó những người từng hút thuốc dường như được hưởng lợi nhiều nhất.

Các nhà khoa học cho biết, trong cà chua có chứa hàm lượng lycopene. Đây là một chất chống oxy hóa quan trọng trong chế độ ăn uống được tìm thấy chủ yếu trong cà chua.

Tăng cường miễn dịch

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Ước tính, mỗi quả cà chua có thể cung cấp đến 40% lượng vitamin C tối thiểu được khuyến nghị hàng ngày. Do đó, việc bổ sung loại quả này sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, cách phòng bệnh tốt nhất đối với những bệnh về đường hô hấp là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Vì vậy, hãy bổ sung cà chua vào chế độ ăn hằng ngày.

Cà chua dù ăn sống hay nấu chín, ép nước đều mang đến lợi ích cho con người. Ảnh: Freepik

Bảo vệ cơ thể khỏi tác động xấu của thuốc lá

Chất nitrosamine được phát hiện là chất gây ung thư, chúng thường được tìm thấy trong một số sản phẩm thịt đã chế biến và khói thuốc lá. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cà chua có thể phần nào mang lại lợi ích cho những nhóm người này. Theo các nhà khoa học, hàm lượng axit coumaric, axit chlorogenic trong cà chua sẽ làm giảm tác dụng các chất gây ung thư; đồng thời giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tác động xấu của khói thuốc lá.

Giảm triệu chứng bệnh hô hấp

Beta-carotene là một sắc tố thực vật có trong trái cây và rau quả màu vàng và cam. Trong 100 g cà chua có thể chứa đến 449 mcg beta-carotene. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người theo đuổi chế độ ăn giàu các thực phẩm chứa beta-carotene có thể làm giảm các triệu chứng liên quan đến bệnh hô hấp như tiết đờm, khó thở và thở khò khè. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nhận thấy khả năng làm chậm quá trình lão hóa phổi từ hợp chất này.

Giảm nguy cơ hen suyễn

Thực phẩm làm từ cà chua có ích cho những người mắc bệnh hen suyễn. Các nhà khoa học cho rằng lycopene có thể giúp người bệnh thở tốt hơn trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cà chua còn rất giàu chất chống oxy hóa và ít calo. Do đó, loại quả này có thể trở thành một thực phẩm bổ sung xứng đáng cho chế độ ăn uống chống hen suyễn.

Huyền My (Theo Everyday Health, NDTV)