Bướu to gấp 5 sau hai năm ngưng thuốc cường giáp

TP HCMAnh Thông, 54 tuổi, bị cường giáp 5 năm với thùy giáp trái có nhân 10 mm, tự ý ngưng thuốc, hai năm sau bướu to gấp 5 lần.

Vài tháng nay, anh mệt mỏi, hồi hộp, tim đập nhanh, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết anh Thông bị tái phát cường giáp, nhân giáp tăng kích thước nhanh 55x46x31 mm, thành bướu to. Bướu không còn đáp ứng điều trị nội khoa, cần phẫu thuật cắt bỏ, ngăn chèn ép cơ quan lân cận, tránh nguy cơ tái phát cường giáp.

Bướu cường giáp là tình trạng tuyến giáp phát triển to bất thường và sản xuất hormone tuyến giáp quá mức, khiến nhiều chức năng trong cơ thể bị rối loạn, đây gọi là bướu giáp nhân độc. Bướu cường giáp không được kiểm soát tốt dễ dẫn đến biến chứng tim như rung nhĩ, suy tim, tăng huyết áp, ảnh hưởng hệ thần kinh gây kích động, mất kiểm soát cảm xúc, run tay, yếu cơ...

BS.CKII Trần Công Quyền, Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay so với bướu giáp không độc (lành tính hoặc ác tính), bướu cường giáp khó mổ hơn. Loại bướu giáp này có mạch máu tăng sinh nhiều hơn, nếu bóc tách không khéo, dễ gây chảy máu khó cầm, nguy cơ tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược dẫn đến khàn tiếng, tê tay chân (hạ canxi máu) do tổn thương tuyến cận giáp.

Trước mổ, anh Thông được điều trị kiểm soát tình trạng cường giáp với các loại thuốc kháng giáp, thuốc chẹn beta. Êkíp sử dụng dao mổ bóc tách bướu và tránh tổn thương mạch máu. Sau hai giờ, toàn bộ tuyến giáp được cắt bỏ, không ảnh hưởng tới các cơ quan lân cận như dây thần kinh quặt ngược thanh quản, khí quản, tuyến cận giáp. Lượng máu mất không đáng kể, bệnh nhân không phải truyền máu.

Bác sĩ mổ lấy bướu cường giáp cho bệnh nhân. Ảnh: Hạ Vũ

Hậu phẫu, anh Thông hồi phục sức khỏe tốt, ăn uống và nói chuyện bình thường, xuất viện ba ngày sau. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bướu lành tính.

Theo bác sĩ Hằng, khoảng 80% trường hợp cường giáp xảy ra do bệnh tự miễn bệnh Basedow. Một số nguyên nhân khác gây cường giáp gồm dư thừa iốt, rối loạn tuyến yên, viêm giáp... Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới.

Bệnh ở giai đoạn đầu không gây ra các triệu chứng rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Để phòng tránh bệnh, mỗi người cần khám khỏe định kỳ, nhất là với nhóm có nguy cơ cao. Tuân thủ chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng hợp lý như bổ sung đủ iốt trong khẩu phần ăn, tập thể dục thường xuyên, duy trì thực đơn cân bằng với đầy đủ nhóm chất. Ngủ đủ giấc, hạn chế stress, tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, đồ uống chứa cồn và chất kích thích, không hút thuốc lá... cũng góp phần ngăn ngừa bệnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi