Bướu giáp thòng bịt kín đường thở

TP HCMBà Thi, 67 tuổi, ho, khó thở, tím tái, nôn ói, bác sĩ xác định bướu giáp 5 cm thòng xuống trung thất khiến đường thở hẹp.

Bà Thi phát hiện bướu giáp hơn hai năm, điều trị định kỳ. ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nghi bướu giáp chèn ép đường thở người bệnh. Kết quả X-quang cho thấy khối bướu giáp thòng vào trung thất (lồng ngực), chèn ép đẩy khí quản sang bên phải, hai thành khí quản bị ép sát vào nhau, đường kính khí quản chít hẹp chỉ còn 1,5 mm, hẹp kéo dài 4,5 cm.

Bệnh nhân được phẫu thuật giải áp đường thở. Êkíp mở đường mổ 6 cm ở lồng ngực bóc tách bướu để tránh làm thủng khí quản, thực quản, không làm rách mạch máu lớn, lấy ra trọn vẹn bướu.

Bác sĩ khám cho bà Thi sau ca mổ mở cắt bướu giáp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trâm, người bệnh còn bị tổn thương xơ phân thùy phổi, có vài nốt đặc nhỏ đường kính dưới 4 mm ở dưới màng phổi, thoái hóa cột sống ngực. Tình trạng này khiến khả năng phục hồi đường thở của người bệnh sau khi mổ bướu giáp thòng khó khăn.

Bà Thi được theo dõi sát sao các dấu hiệu của khí quản, thực quản và thanh quản. 5 ngày sau mổ, bà hồi phục tốt, hết khó thở, không nghẹn khi nuốt.

Các bác sĩ mổ bướu giáp thòng trung thất cho bà Thi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trâm cho biết bướu giáp thòng chiếm tỷ lệ 3-20% trong số các trường hợp bướu giáp nói chung. Bệnh ít gây triệu chứng ở giai đoạn đầu, thường được phát hiện tình cờ khi chụp X-quang ngực, CT hoặc khi bướu thòng xuống trung thất gây khó thở cấp.

Yếu tố nguy cơ và nguyên nhân gây bệnh gồm thiếu iốt, bướu giáp đa nhân, u tuyến giáp, nang tuyến giáp, viêm tuyến giáp mạn tính, thay đổi hormone khi mang thai, bệnh tự miễn (Hashimoto và Graves), di truyền. Bác sĩ khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp để có thể phát hiện các bất thường, chẩn đoán nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã được thay đổi