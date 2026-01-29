Buồng trứng đa nang ở tuổi 21

TP HCMTrân, 21 tuổi, béo phì từ nhỏ, nay bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng do thừa cân kéo dài, gan nhiễm mỡ.

Trân hiện nặng hơn 80 kg, thử nhiều chế độ ăn kiêng song thất bại, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì. BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chỉ số BMI của Trân là 34, béo phì mức cao nhất, gan nhiễm mỡ độ 2, rối loạn mỡ máu, men gan cao, mắc hội chứng đa nang buồng trứng - một biến chứng do béo phì lâu năm. Nếu không giảm cân, men gan tăng cao có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan, buồng trứng đa nang làm giảm khả năng sinh sản sau này.

Bác sĩ Khuyên tư vấn liệu trình giảm cân cho Trân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân đa mô thức cho Trân kết hợp thuốc uống và thuốc tiêm để giảm cảm giác thèm ăn, nhanh no, kết hợp chế độ ăn, tập luyện dưới hướng dẫn của chuyên viên.

Trân tuân thủ quy tắc giảm thực phẩm chứa mỡ xấu, giảm đường, tăng cường rau củ. Thay vì ăn ba bữa chính, cô chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày cách nhau 3-4 tiếng, ưu tiên protein nạc, chất xơ để nhanh no, tăng cơ. Cô cũng tham gia nhóm chạy bộ, bắt đầu từ 1 km tăng dần lên 3-5 km. Sau một tháng, Trân giảm được 4 kg, ba tháng sau cân nặng còn 67 kg, cơ thể thon gọn hơn. Mục tiêu của Trân là đến Tết giảm còn 55 kg.

Bác sĩ Khuyên lưu ý béo phì là bệnh phải chữa trị chứ không chỉ là câu chuyện về vóc dáng. Người thừa cân, béo phì nên giảm cân khoa học theo tư vấn của bác sĩ, không tự dùng các thuốc giảm cân trôi nổi cũng như tránh ăn kiêng cực đoan vì dễ gây tăng cân ngược thay vì giảm cân.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã thay đổi