Bốn lần đến Việt Nam thay khớp trong một năm

TP HCMChị San Samphors, 48 tuổi, người Campuchia, bị viêm đa khớp dạng thấp, sụn hư hỏng, xương đùi chui vào ổ bụng, đến Việt Nam 4 lần một năm để thay khớp gối và háng.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận ca thay khớp 4 lần trong một năm", ThS.BS.CKI Lê Đình Khoa, Trưởng khoa Tái tạo khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói.

Trước đó, chị San Samphors điều trị bằng thuốc ở bệnh viện tại Campuchia, Thái Lan không khỏi, gần đây đau nặng hơn. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy sụn ở hai bên khớp gối của người bệnh bị mài mòn hoàn toàn và tiêu biến. Khớp háng hai chân thoái hóa nặng, chỏm xương đùi lệch khỏi vị trí bình thường, chui vào trong ổ bụng. Bác sĩ Khoa nhận định đây là trường hợp rất nặng, phẫu thuật là phương pháp duy nhất giải phóng người bệnh khỏi đau đớn và khôi phục khả năng vận động.

Kết quả chụp X-quang cho thấy khớp háng hai bên phá vỡ khung chậu và đang dần "chui" vào ổ bụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn, lên kế hoạch cho chị San Samphors thay lần lượt 4 khớp nhân tạo trong một năm gồm khớp gối phải, khớp gối trái, khớp háng trái và khớp háng phải.

Ở ca thay khớp đầu tiên, bác sĩ ứng dụng kỹ thuật mổ không cắt cơ, ít xâm lấn, giúp bảo tồn hệ thống mô mềm quanh khớp gối. Người bệnh được loại bỏ phần tổn thương, thay khớp gối nhân tạo phù hợp về kích thước dựa theo cấu trúc giải phẫu tự nhiên của khớp, sau đó giảm đau bằng phương pháp đa mô thức, kết hợp nhiều loại thuốc và kỹ thuật gây tê để ức chế dẫn truyền cảm giác đau, giảm tác dụng phụ. Sau mổ, người bệnh ít đau, phục hồi nhanh và có thể đi lại ngay ngày đầu tiên. Hai tháng sau, chị Samphors được thay khớp gối trái với kỹ thuật và quy trình tương tự khi thay khớp gối phải.

Bác sĩ thay khớp háng trái cho chị sau đó 6 tháng, thời gian đủ để bình phục sức khỏe sẵn sàng cho ca đại phẫu tiếp theo. Theo bác sĩ Khoa, thách thức lớn nhất lúc này là người bệnh đã bị viêm thoái hóa lâu ngày khiến chỏm xương đùi di lệch vào trong nhiều, mất nền xương ổ cối. Nếu không tính toán chính xác lượng xương cần bù và hướng đặt khớp nhân tạo, sau mổ, khớp mới có nguy cơ lọt thẳng vào trong ổ bụng, giảm tuổi thọ khớp, trật khớp háng.

Êkip chỉ định người bệnh chụp CT 3D và sử dụng phần mềm MediCAD 3D lập kế hoạch phẫu thuật, tối ưu vị trí đặt khớp và lượng xương cần bù cho đáy ổ cối. Ca mổ được thực hiện bằng kỹ thuật ABMS không cắt cơ, giúp người bệnh tránh được nguy cơ trật khớp và tổn thương dây thần kinh, tránh liệt sau mổ. Khớp háng nhân tạo được đặt vào đúng vị trí đã lên kế hoạch, khớp vững chắc và tầm vận động phục hồi gần như trước khi mổ, chiều dài hai chân bằng nhau, người bệnh có thể thực hiện các động tác khó sau thay khớp háng như ngồi xổm, vắt chéo chân.... Ba tháng sau, một lần nữa chị Samphors đến Việt Nam thay khớp háng phải theo kỹ thuật tương tự.

Bác sĩ Khoa hướng dẫn bệnh nhân tập đi lại và chuẩn bị xuất viện sau ca phẫu thuật thứ tư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Khoa cho biết viêm đa khớp dạng thấp là bệnh lý viêm khớp tự miễn mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu không được kiểm soát tốt, người bệnh có nguy cơ tàn phế và tổn thương nhiều cơ quan khác như mắt, tim, phổi, da, mạch máu... Sau phẫu thuật, chị Samphors tiếp tục dùng thuốc, tập vật lý trị liệu và theo dõi định kỳ để ngăn bệnh tiến triển nặng, duy trì sự linh hoạt của các khớp.

Bác sĩ khuyến cáo đối với các bệnh lý xương khớp tự miễn như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, viêm cột sống dính khớp, lupus ban đỏ... người bệnh nên theo dõi sát từ đầu để kiểm soát tốt bệnh, tránh phát triển thành biến chứng phá hủy sụn khớp. Trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật, người bệnh nên sớm đến bệnh viện điều trị.

Phi Hồng