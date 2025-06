Bóc đa u xơ bảo tồn tử cung giúp người phụ nữ mang thai

TP HCMChị Thu, 42 tuổi, bị nhân đa xơ tử cung chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng, được bác sĩ phẫu thuật bóc u giữ tử cung để có thể mang thai.

Chị Thu chưa từng sinh con, ba năm trước phát hiện tử cung có nhiều khối u xơ nhỏ, chưa có triệu chứng nên không tái khám. Gần đây, chị rong kinh, tiểu khó, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Ngày 21/6, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết tử cung của người bệnh có nhiều khối nhân xơ gây biến dạng cấu trúc. Trong đó, khối u lớn nhất kích thước 7x8 cm, chèn ép bàng quang gây bí tiểu. Bác sĩ đánh giá các khối nhân xơ sẽ tiếp tục phát triển lớn, làm giảm chất lượng sống và ảnh hưởng khả năng mang thai.

Do nhiều u to nằm ở vị trí khó tiếp cận, bác sĩ khó phẫu thuật nội soi nên mổ mở. Êkíp mất hai giờ phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn 5 khối u lớn, bảo tồn tử cung và phần phụ cho bệnh nhân. Chị cần ngừa thai tối thiểu 6 tháng để các vết sẹo trên tử cung phục hồi và đảm bảo mang thai an toàn.

Bác sĩ Mỹ Nhi (thứ hai từ phải qua trái) và êkíp phẫu thuật bóc u xơ tử cung cho chị Thu. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, u xơ tử cung có nhiều kích thước khác nhau, phần lớn lành tính (không phải ung thư). Nồng độ estrogen trong cơ thể tăng cao thúc đẩy sự tăng sinh của cơ và niêm mạc tử cung, từ đó dẫn đến hình thành u xơ. Bệnh thường gặp ở phụ nữ 30-50 tuổi. Nếu gia đình có thành viên bị u xơ tử cung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các triệu chứng thường gặp như kinh nguyệt nhiều, chảy máu giữa các kỳ kinh, xuất huyết âm đạo bất thường, đau tức vùng bụng dưới, đi tiểu thường xuyên...

U xơ tử cung khó nhận biết do khối u nhỏ không gây triệu chứng. Một số trường hợp u lớn, chậm phát hiện nguy hiểm đến sức khỏe, biến chứng điển hình như rong kinh, thiếu máu, u chèn ép cơ quan lân cận.

Tùy thuộc kích thước, vị trí, tính chất u xơ, tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị cá thể hóa, phổ biến là nội khoa, can thiệp ít xâm lấn hoặc phẫu thuật. Điều trị bằng thuốc là cách tạm thời. Mổ nội soi bóc u xơ tử cung là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, hạn chế sẹo, người bệnh mất ít máu, thời gian nằm viện ngắn, khả năng phục hồi sức khỏe sau mổ nhanh, giảm tỷ lệ biến chứng. Trường hợp có nhiều u xơ, nằm ở vị trí phức tạp, khó tiếp cận bằng nội soi, bác sĩ có thể chỉ định mổ mở bóc tách khối u. Cắt tử cung thường áp dụng khi người bệnh có nhiều u xơ, không muốn sinh thêm con.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, tử cung phụ nữ có nhiều chức năng, tạo ra kinh nguyệt, nuôi dưỡng thai nhi. Khi tử cung gặp vấn đề u xơ, phụ nữ không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn khó mang thai. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần hoặc đến khám ngay nếu có những triệu chứng bất thường.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi