Bỏ thuốc lá 5 năm có cần tầm soát ung thư phổi định kỳ?

Tôi 61 tuổi, bỏ thuốc lá 5 năm, trước đó hút khoảng 18 đến 20 điếu thuốc lá mỗi ngày trong khoảng 20 năm. Tôi có cần tầm soát ung thư phổi định kỳ? (Vũ Hiếu, Hà Nội)

Trả lời:

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở cả hai giới tại Việt Nam. Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 24.400 ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong vì bệnh này.

Bạn đã làm rất đúng đắn khi quyết định bỏ thuốc lá, do đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Khoảng 85% trường hợp mắc ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá. Sau 10 năm bỏ thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư phổi của bạn giảm đáng kể so với những người vẫn đang hút thuốc lá. Tuy nhiên, nguy cơ này không biến mất hoàn toàn mà vẫn cao hơn người chưa bao giờ hút thuốc lá.

Theo khuyến cáo của Cơ quan y tế dự phòng Mỹ, những người từ 50 đến 80 tuổi, có tiền sử hút thuốc trung bình một bao thuốc/ngày trong vòng 20 năm hoặc 2 bao thuốc/ngày trong 10 năm (đang hút thuốc hoặc bỏ thuốc trong vòng 15 năm trở lại đây) nên tầm soát ung thư phổi hàng năm bằng kỹ thuật chụp CT phổi liều thấp (Low-dose Computed Tomography - LDCT).

Theo như bạn mô tả, bạn từng hút thuốc mỗi ngày 18 đến 20 điếu, tức là trung bình một bao thuốc/ngày trong vòng 20 năm. Do đó, kể cả đã bỏ thuốc 5 năm, bạn vẫn thuộc nhóm cần tầm soát ung thư phổi định kỳ bằng LDCT.

Máy CT Somatom Force VB30 chụp CT phổi liều thấp để tầm soát ung thư phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cơ quan y tế dự phòng Mỹ cũng cho rằng có thể dừng việc tầm soát ung thư phổi định kỳ nếu đã bước sang tuổi 81 hoặc không còn hút thuốc lá trong vòng 15 năm. Ngoài ra, người đang bị nhiễm trùng, không đảm bảo sức khỏe thực hiện phương pháp tầm soát hoặc mắc một bệnh lý nghiêm trọng khác nên hỏi ý kiến bác sĩ về lộ trình tầm soát phù hợp.

Nếu có hình ảnh bất thường trên phim chụp CT liều thấp, bác sĩ sẽ cho bạn làm thêm cách kiểm tra thăm dò cần thiết để có kết quả chính xác. Nếu bạn gặp triệu chứng bất thường như ho kéo dài, khó thở hoặc đau ngực, hãy đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp khám để xác định nguyên nhân cụ thể.

Bác sĩ Phan Thị Anh Thư

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội