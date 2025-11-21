Bỏ rượu bia sau suy gan cấp

TP HCMAnh Huy, 45 tuổi, sau 5 lần cấp cứu, suy gan cấp đã quyết tâm bỏ rượu bia, một năm sau chỉ số men gan về mức bình thường.

Đầu tháng 11, tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, anh Huy chia sẻ với BS.CKI Hoàng Đình Thành, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, "đã bỏ rượu, cố gắng sống lành mạnh hơn và ăn uống khoa học" nên tăng 5 kg. Kết quả siêu âm, xét nghiệm cho thấy men gan của anh đã ổn định.

Tháng 9 năm ngoái, anh Huy nhập viện trong tình trạng vàng da, lơ mơ, chỉ số men gan tăng cao đến 4100 UI/L, gấp 117 lần bình thường (dưới 35 UI/L). Chỉ số ceton và bilirubin tăng cao cho thấy tình trạng suy tế bào gan, tắc mật. Bác sĩ Thành chẩn đoán anh Huy bị suy gan cấp, nhiễm toan, viêm gan cấp do uống quá nhiều rượu bia. Đây là lần thứ 5 người bệnh nhập viện, cũng là lần nặng nhất với chẩn đoán suy gan cấp. 4 lần trước triệu chứng nhẹ hơn như chán ăn (viêm gan cấp), kiệt sức, đau bụng, nôn mửa.

Bác sĩ Thành khám cho anh Huy khi tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi ấy, bác sĩ chỉ định thay huyết tương lọc bỏ độc chất ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau hơn 10 ngày điều trị, anh hồi phục sức khỏe, da không còn vàng, tuy nhiên chức năng gan không hồi phục hoàn toàn do các tế bào gan tổn thương trong thời gian dài.

Bác sĩ Thành khuyên anh Huy bỏ rượu, bởi nếu vẫn uống sẽ có nguy cơ cao tái phát suy gan cấp dẫn đến tình huống xấu nhất là phải ghép gan. Anh Huy quyết cai rượu bia, kết hợp dùng thuốc giải tỏa cảm giác vật vã cơn thèm. Sau ba tháng, kết quả kiểm tra cho thấy men gan trở lại bình thường, anh bớt thèm uống rượu bia, vơi dần cảm giác bứt rứt.

Bác sĩ Thành cho hay nhiều người uống rượu bia dần dần trở thành thói quen khó bỏ, tần suất và số lần uống ngày càng tăng, gây ảnh hưởng lớn đến gan. Người uống rượu bia lâu năm ít cảm nhận được gan đang hư hại dần. Đến khi biểu hiện triệu chứng vàng da, đau bụng, buồn nôn không dứt thì đã nguy kịch.

Uống nhiều rượu bia gây nhiều vấn đề sức khỏe như tích tụ mỡ trong gan, gan sưng to, viêm gan, xơ gan, nguy cơ cao ung thư gan. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh về tim mạch (rối loạn nhịp tim, suy tim), tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ... Uống nhiều đồ uống chứa cồn còn là yếu tố nguy cơ gây ung thư miệng, họng, thực quản, gan, vú...

Để cai rượu bia, bên cạnh quyết tâm của người bệnh, bác sĩ Thành khuyên gia đình đồng hành hỗ trợ người bệnh thay đổi thói quen khoa học như tập thể dục, trồng cây, làm vườn... Bác sĩ cũng kê một số thuốc, thực phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng bứt rứt, lo âu, châm chích...

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi