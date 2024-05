U xơ tử cung gây biến chứng băng kinh

TP HCMChị Nhung, 42 tuổi, rối loạn kinh nguyệt lâu năm, bác sĩ chẩn đoán u xơ tử cung to gây biến chứng băng kinh.

Chị Nhung sinh con thứ hai cách đây 10 năm, từ đó đến nay không khám phụ khoa. Sau sinh con, chu kỳ kinh nguyệt của chị kéo dài, lượng kinh ra nhiều. Gần đây, kinh nguyệt nhiều làm chị mệt, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Ngày 2/5, BS.CKII Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo, tử cung to tương đương người mang thai khoảng 18 tuần. U xơ tử cung kích thước 8x6 cm, chỉ số tế bào hemoglobin trong máu Hb 5,9 g/dL (phụ nữ bình thường 12-16g/dL), thiếu máu trầm trọng.

Sau 30 phút truyền máu, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, tỉnh táo, da hồng hơn, tiếp tục được truyền bổ sung, tổng 700 ml máu. Sau hai ngày nằm viện, người bệnh hồi phục sức khỏe, đủ điều kiện phẫu thuật.

BS.CKII Lâm Hoàng Duy bóc khối u giúp người bệnh bảo tồn tử cung. Cuộc mổ kéo dài 1,5 tiếng, người bệnh mất khoảng 200 ml máu, không cần truyền máu bổ sung, sau ba ngày hồi phục tốt, được xuất viện.

Bác sĩ Hoàng Duy (phải) phẫu thuật bóc u xơ cho chị Nhung. Ảnh: Tuệ Diễm

Chị Nhung cho biết chỉ khám phụ khoa vài lần trong hai lần mang thai. Sau đó kinh nguyệt kéo dài, bất thường, nhưng chị e ngại nên không đi khám.

U xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. "Phần lớn u này lành tính, ít gây triệu ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhiều phụ nữ chủ quan", bác sĩ Duy nói. Không riêng trường hợp chị Nhung, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Sản Phụ khoa tiếp nhận thêm 4 trường hợp mất máu cấp tính do u xơ tử cung gây biến chứng.

Giai đoạn đầu u xơ tử cung ít gây triệu chứng, khi u to lên có thể có dấu hiệu rong kinh, cường kinh, đau bụng hoặc gặp vấn đề đại tiểu tiện. U còn biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non, có thể hóa ung thư ảnh hưởng đến người bệnh.

Theo bác sĩ Duy, người bệnh có u xơ tử cung, nếu được quản lý tốt, khối u nhỏ, phẫu thuật dễ hơn, khả năng bảo tồn tử cung cao. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần. Phụ nữ có triệu chứng ra máu âm đạo bất thường hoặc kinh nguyệt kéo dài trên 5 ngày, lượng máu nhiều cần đi khám ngay.

Tuệ Diễm

* Tên người bệnh đã được thay đổi