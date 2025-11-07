Bố bị viêm gan B có lây cho con không?

Tôi vừa phát hiện mắc viêm gan B, hai con tôi có thể bị lây bệnh này không, có cần cách ly? (Mạnh Hùng, 38 tuổi)

Trả lời:

Viêm gan B không phải là bệnh di truyền qua gene, nghĩa là virus không truyền từ bố sang con thông qua ADN hay cấu trúc di truyền. Viêm gan B lây truyền qua đường máu. Nếu con bạn tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm viêm gan B trong sinh hoạt hằng ngày thì vẫn có khả năng cao mắc bệnh. Ví dụ, bạn mắc bệnh viêm gan B và có vết thương hở, con cũng bị trầy xước da, hai vết thương tiếp xúc với nhau tạo điều kiện cho virus truyền từ bố sang con. Ngoài ra, truyền máu hoặc dùng các chế phẩm từ máu của bố mắc viêm gan B chưa được sàng lọc cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Dùng chung đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng hay dụng cụ cắt móng tay có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Những vật dụng này có thể chứa máu hoặc dịch chứa virus nếu gây trầy xước da.

Bác sĩ Trung khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chăm sóc con hàng ngày như bế, ôm hay tiếp xúc da thông thường không gây lây nhiễm viêm gan B. Tuy nhiên, nguy cơ có thể xảy ra nếu quá trình chăm sóc có tiếp xúc với máu, vết thương hở hoặc dùng chung vật dụng cá nhân có khả năng chứa virus.

Bạn vẫn có thể sinh con khỏe mạnh nếu có biện pháp phòng ngừa đúng. Trường hợp mẹ chưa nhiễm virus thì nên tiêm phòng viêm gan B trước khi mang thai. Nếu mẹ đã nhiễm virus viêm gan B cần được theo dõi và đánh giá chỉ định điều trị trước, trong và sau khi mang thai, đồng thời đánh giá nồng độ virus trước sinh để có chế độ phòng ngừa lây truyền phù hợp. Hiện, thuốc kháng virus viêm gan B đã được nghiên cứu và chấp thuận trong điều trị ở giai đoạn mang thai cũng như cho con bú. Thai phụ có thể yên tâm dùng thuốc nếu có chỉ định điều trị.

Các thành viên trong gia đình bạn nên tiêm phòng viêm gan B để ngăn ngừa lây nhiễm. Trong sinh hoạt hằng ngày, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể của người mắc bệnh. Người bệnh viêm gan B có vết thương cần băng bó kỹ càng. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, kim tiêm hay các dụng cụ có thể tiếp xúc với máu hoặc dịch với người bệnh.

Trường hợp cần chăm sóc người bị viêm gan B có vết thương, nên sử dụng găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với máu. Rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi tiếp xúc với các vật dụng hoặc bề mặt có thể bị nhiễm virus. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm, kiểm soát viêm gan B.

BS.CKII Huỳnh Văn Trung

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM