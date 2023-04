Biến chứng tiêu hóa nguy hiểm do sốt xuất huyết

Đau bụng dữ dội, tiêu chảy, xuất huyết tiêu hóa… là những biến chứng nguy hiểm mà sốt xuất huyết gây ra ở hệ tiêu hóa.

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, trong hai tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận khoảng 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận sốt xuất huyết vẫn chưa hạ nhiệt, hiện thành phố có 197 ca mắc, 9 ổ dịch, gấp hơn 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

ThS.BS.CKI Hoàng Đình Thành (Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM), sốt xuất huyết nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, suy thận, xuất huyết não, tràn dịch màng phổi, hôn mê và tác động nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Sốt xuất huyết giai đoạn ngày 3-7 có thể chuyển biến nghiêm trọng, trong đó, có biểu hiện tổn thương về đường tiêu hóa, cần nhập viện điều trị như đau bụng dữ dội, tiêu chảy, tiêu phân đen hoặc ra máu....

Đau bụng dữ dội: Người bệnh đau quanh khu vực thượng vị (ở trên rốn) hoặc hạ sườn phải. Có nhiều nguyên nhân gây đau bụng, thường gặp là do hiện tượng thất thoát máu ra khỏi lòng mạch máu làm cho màng bao gan căng to gây đau. Đau cũng có thể do tràn dịch màng bụng, xuất huyết trong đường tiêu hóa, viêm hạch mạc treo do siêu vi, tắc mạch máu nội tạng do rối loạn đông máu.

Đau bụng dữ dội là một trong những biến chứng do sốt xuất huyết gây ra. Ảnh: Freepik

Tiêu chảy: Nguyên nhân là do phản ứng viêm của cơ thể người bệnh. Những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể bị nhiễm virus sốt xuất huyết sẽ bị suy giảm miễn dịch, chức năng, nhất là đường tiêu hóa. Theo bác sĩ Thành, tiêu chảy khi bị sốt xuất huyết là một biến chứng nguy hiểm, gây mất nước và điện giải, dễ dẫn đến tình trạng sốc. Trường hợp này phải bù nước bằng cách uống dung dịch oresol (pha đúng theo chỉ dẫn), nước lọc, nước trái cây... Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc tiêu chảy hay sản phẩm lợi khuẩn, cần nhập viện ngay khi có biểu hiện tiêu chảy liên tục trên 3 lần trong một ngày.

Xuất huyết tiêu hóa: Sốt xuất huyết gây ra chứng rối loạn đông máu dẫn đến xuất huyết tiêu hóa; không chỉ đi cầu phân lỏng, có màu đen, sẫm màu mà còn đi ra máu. Đây là biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Một nghiên cứu của Đại học Y Bangalore tại Ấn Độ năm 2019 trên 100 bệnh nhân bị sốt xuất huyết liên tục độ tuổi 33-40 cho thấy, có 96% bệnh nhân có biểu hiện về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau bụng, chảy máu đường tiêu hóa, báng bụng, vàng da, tăng men gan, viêm tụy cấp...

Bên cạnh các biểu hiện về đường tiêu hóa, một số triệu chứng đi kèm, cảnh báo bệnh trở nặng như hạ tiểu cầu, cô đặc máu (đau tức vùng gan, buồn nôn, lơ mơ), sốc máu (chảy máu răng, chảy máu cam, chảy máu qua vết hở...), suy đa tạng, tụt huyết áp, thậm chí hôn mê.

Bác sĩ Hoàng Đình Thành đang khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sốt xuất huyết là bệnh do virus Dengue gây ra, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ Thành chia sẻ thêm, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh thông thường (cảm cúm, sởi...) nên rất nhiều bệnh nhân chủ quan, đến bệnh viện khi đã tiến triển nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh như không gian sống nên thoáng đãng, phát quang cây cối xung quanh nhà, xử lý nguồn nước, khơi thông cống rãnh, thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước, hồ cá, không để loăng quăng, bọ gậy trú ẩn, sinh sản ra muỗi. Mọi người nên ngủ màn, mặc áo quần áo dài tay, bôi kem chống muỗi khi đi ra ngoài vào ban đêm. Khi có dấu hiệu nóng sốt, mệt mỏi, người bệnh cần thăm khám, điều kịp, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

Quyên Phan