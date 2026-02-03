Biến chứng thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ

Đốt sống cổ thoái hóa có thể chèn ép động mạch, làm giảm lưu lượng máu lên não, gây chóng mặt, hoa mắt, suy giảm trí nhớ.

Các lỗ ngang của đốt sống cổ từ C1 đến C6 là nơi động mạch đốt sống đi qua, đưa máu giàu oxy và chất dinh dưỡng lên não. Ở người thoái hóa đốt sống cổ, gai xương hoặc phình lồi đĩa đệm có thể chèn ép động mạch, cản trở lưu thông máu và gây thiếu máu não.

Các mạch máu nhỏ và tĩnh mạch cũng dễ bị chèn ép khi cơ cổ co cứng kéo dài do thoái hóa, nặng hơn khi người bệnh ngồi lâu, cúi đầu nhiều hoặc xoay cổ đột ngột. Thoái hóa đốt sống cổ còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh giao cảm điều hòa co giãn mạch máu, làm giảm tưới máu não, gây thiếu máu não.

ThS.BS Hoàng Đoan Trang, Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nếu không được điều trị sớm, thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, gây ra một số biến chứng nguy hiểm.

Suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ

Lượng máu giàu oxy và chất dinh dưỡng lên não giảm khiến tế bào thần kinh bị tổn thương, kéo dài có thể làm giảm khả năng ghi nhớ, tập trung và phản xạ. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành sa sút trí tuệ, ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng sinh hoạt hàng ngày.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Giảm lưu thông máu làm cho mạch máu não dễ tổn thương, có thể hình thành huyết khối. Cục máu đông di chuyển lên não có thể gây tắc mạch máu não cấp tính dẫn đến đột quỵ thiếu máu não, gây liệt, rối loạn ngôn ngữ hoặc tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Tăng nguy cơ té ngã

Thiếu máu lên não có thể làm rối loạn tuần hoàn não, giảm khả năng giữ thăng bằng, nếu kèm theo đau cứng cổ vai gáy còn khiến cơ thể phản xạ chậm, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Người bệnh dễ bị choáng váng, nguy cơ té ngã cao, gây chấn thương nguy hiểm, nhất là với người cao tuổi.

Ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày

Thiếu máu não gây mệt mỏi, rối loạn cảm giác kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người bệnh gặp khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt cần cúi ngửa cổ, lâu dài có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm, giảm hiệu suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang khuyến cáo khi có các triệu chứng thiếu máu não như chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng, loạng choạng, nhất là khi thay đổi tư thế, cảm giác nặng đầu, đau âm ỉ vùng chẩm sau gáy, mờ mắt, ù tai, giảm tập trung, hay quên, mất ngủ... người bệnh thoái hóa đốt sống cổ nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được khám và điều trị.

Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định dùng thuốc giãn cơ, tăng cường tuần hoàn, vật lý trị liệu để tăng lưu thông máu lên não, giảm triệu chứng. Trường hợp thiếu máu não do đĩa đệm hoặc các gai xương chèn ép nghiêm trọng có thể cần can thiệp ngoại khoa để giải phóng chèn ép. Người bệnh cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc hoặc chỉnh liều khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ.

Tại nhà, người bệnh có thể tập các bài tập cổ nhẹ nhàng như xoay cổ, cúi gập cổ, kéo giãn cổ hai bên để giảm chèn ép. Điều chỉnh tư thế làm việc đúng, hạn chế các động tác cúi gập sâu hoặc ngửa cổ trong thời gian dài. Khi làm việc nên giữ máy tính ngang tầm mắt, giữ thẳng cổ. Lựa chọn gối phù hợp khi ngủ, nghỉ ngơi giúp hạn chế tình trạng thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ.

Thanh Long