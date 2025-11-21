Biến chứng nguy hiểm khi trẻ mắc cúm A

Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi mắc cúm A có thể bị biến chứng sốc nhiễm trùng, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi và suy hô hấp.

Cúm xảy ra quanh năm, tuy nhiên, thời điểm cuối thu đầu đông, cúm A đang gia tăng mạnh. Bác sĩ Lê Anh Trọng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết số trẻ mắc cúm A đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng mạnh. Riêng nửa đầu tháng 11, số ca nhập viện vì cúm A tăng gần 30% so với tháng trước. Môi trường ẩm, thời tiết hanh khô là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển, lây lan nhanh trong cộng đồng.

Cúm A lây truyền qua đường hô hấp, trong đó, trẻ có nguy cơ cao vì hệ miễn dịch non yếu và hô hấp nhạy cảm, khó đào thải virus. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus cúm A có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, dẫn đến bội nhiễm vi khuẩn như Streptococcus pneumoniae (phế cầu khuẩn), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Haemophilus influenzae. Biểu mô đường hô hấp của trẻ bị tổn thương đồng thời có triệu chứng như sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc.

Bác sĩ đang khám cho một bé bị biến chứng viêm tiểu phế quản do cúm A. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dưới đây là một vài biến chứng nguy hiểm trẻ mắc cúm A có thể gặp phải.

Viêm phổi và suy hô hấp

Viêm phổi do cúm nguyên phát biểu hiện bằng các triệu chứng dai dẳng như ho, đau họng, đau đầu, đau cơ, khó chịu trong hơn 3-5 ngày. Biến chứng này thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, mắc bệnh mạn tính khác hoặc cơ địa suy giảm miễn dịch.

Viêm tai giữa

Đây là biến chứng hay gặp, nhất là ở trẻ sinh non hoặc có bệnh lý bẩm sinh khác.

Viêm não, viêm màng não

Viêm não do cúm A thường gặp ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Một số trẻ có phản ứng viêm quá mức, dẫn tới tổn thương thần kinh, co giật, hôn mê. Bệnh tiến triển nhanh, thường xuất hiện sau khoảng 2 đến 3 ngày sau sốt cao 39-40 độ C. Nếu chăm sóc và xử lý triệu chứng sốt không đúng cách, trẻ nhanh chóng xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn thần kinh, biểu hiện bằng co giật, hôn mê, nôn mửa...

Viêm cơ tim

Virus cúm dễ tấn công trực tiếp vào cơ tim, gây rối loạn nhịp, suy tim hoặc ngừng tim đột ngột. Viêm cơ tim là tình trạng viêm toàn bộ hoặc một phần cơ tim, chủ yếu do virus đặc biệt là virus cúm. Bác sĩ Trọng cho biết viêm cơ tim sau cúm A ở trẻ gây ra các triệu chứng như đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, mệt mỏi hoặc môi và da tái nhợt. Một số trẻ sốt, ho, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy ban đầu.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu trẻ có các dấu hiệu này để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Viêm cơ tim có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy tim hoặc ngừng tim.

Sốc nhiễm trùng

Khi virus lan rộng, cơ thể bị viêm toàn thân, gây rối loạn đông máu, suy đa tạng. Sốc nhiễm trùng là biến chứng nguy hiểm của cúm A nặng. Dấu hiệu cảnh báo bao gồm sốt cao không giảm, thở nhanh, lơ mơ, môi hoặc đầu chi tím tái, nôn ói liên tục.

Để phòng ngừa biến chứng ở trẻ mắc cúm A, bố mẹ cần tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ, bảo vệ sinh cá nhân và môi trường sống, rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn. Bé đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh tiếp xúc với người có dấu hiệu mắc bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu cúm, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám. Không tự ý cho trẻ dùng thuốc, mẹo dân gian chưa được kiểm chứng vì có thể gây hại cho sức khỏe của bé.

Hằng Trần