Bé trai viêm tiểu phế quản sau mắc cúm A

Hà NộiĐức Anh, 8 tháng tuổi, ho, sổ mũi, sốt, bác sĩ chẩn đoán mắc cúm A biến chứng viêm tiểu phế quản cấp kèm rối loạn tiêu hóa.

Kết quả chụp X-quang của bé Đức Anh có hình ảnh tăng đậm vài nhánh phế huyết quản hai phổi. Bé có dấu hiệu mất nước nhẹ, bụng mềm, chướng hơi nhẹ. Mẹ của bé cho biết trước đó bé tiếp xúc gần với chị gái và anh họ đều đang mắc cúm A.

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Nga, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho bé dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, các biện pháp hỗ trợ như hạ sốt, khí dung, vệ sinh mũi họng, bổ sung dinh dưỡng. Sau 5 ngày điều trị, bé hết sốt, giảm ho, sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ Nga khám cho bé Đức Anh trước khi xuất viện. Ảnh: Hải Âu

Bác sĩ Nga cho biết gần đây số trẻ mắc cúm A đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng mạnh. Riêng nửa đầu tháng 11, số ca nhập viện vì cúm A tăng gần 30% so với tháng trước, trong đó có nhiều anh, chị, em trong cùng gia đình. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi độ ẩm và chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm khiến virus cúm dễ tồn tại, lây lan.

Cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp có khả năng lây lan nhanh. Virus dễ dàng phát tán qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Trẻ cũng có thể nhiễm bệnh khi chạm tay vào các bề mặt có chứa virus như tay nắm cửa, bàn học, đồ chơi rồi đưa lên mắt, mũi hoặc miệng.

Ở trẻ nhỏ, cúm A biểu hiện đa dạng với triệu chứng như sốt trên 38 độ C, ho khan hoặc ho có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, chán ăn. Một số trẻ còn bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn ói, dễ nhầm với cảm lạnh thông thường. Khi mắc cúm A, sức đề kháng giảm, trẻ dễ bị bội nhiễm các vi khuẩn như phế cầu, tụ cầu vàng, Haemophilus influenzae... dẫn đến biến chứng nặng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp, viêm não, viêm màng não.

Để phòng cúm, phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine cúm hằng năm do virus liên tục biến đổi. Trẻ cần rửa tay thường xuyên, tránh đưa tay lên mặt, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Cha mẹ nên cho trẻ ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ, tăng hoạt động thể chất, cho bé tắm nắng khi thời tiết thuận lợi để hỗ trợ tổng hợp vitamin D, tăng đề kháng.

Trẻ mắc cúm A cần được nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước để bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt, thuốc điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong quá trình theo dõi, nếu trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao không hạ, khó thở, thở nhanh, bỏ bú, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Trịnh Mai