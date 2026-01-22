Biến chứng nguy hiểm do viêm phổi

Viêm phổi không điều trị kịp thời có thể gây tràn dịch màng phổi, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới do nhiều tác nhân gây ra như vi khuẩn, virus, nấm hoặc các vi sinh vật không điển hình. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng ho (đôi khi ho ra máu), sốt, khó thở, đau ngực, mệt mỏi, đau nhức cơ thể.

Tỷ lệ mắc viêm phổi thường tăng cao vào mùa đông, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền. Thời tiết lạnh làm khô lớp nhầy bảo vệ đường hô hấp, gây co thắt phế quản và làm suy yếu hệ miễn dịch. Sinh hoạt trong không gian kín, đông người cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Những người có sức khỏe kém hoặc không tiêm chủng đầy đủ càng dễ mắc bệnh và gặp biến chứng nếu không được điều trị kịp thời.

Áp xe phổi là tình trạng nhiễm trùng nặng khiến mô phổi bị hoại tử, hình thành một hoặc nhiều ổ mủ chứa vi khuẩn và tế bào chết. Biến chứng này thường do vi khuẩn từ khoang miệng, họng bị hít vào phổi. Khi chẩn đoán hoặc điều trị chậm, mủ có thể tích tụ nhiều, buộc phải dẫn lưu bằng kim hoặc ống, kết hợp dùng kháng sinh kéo dài.

Tràn dịch màng phổi là biến chứng thường gặp của viêm phổi. Dịch tích tụ giữa hai lá màng phổi có thể bị nhiễm trùng, gây đau ngực, khó thở. Trường hợp nặng cần dẫn lưu khẩn cấp hoặc phẫu thuật, đồng thời điều trị kháng sinh trong nhiều tuần.

Suy hô hấp và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) có thể xảy ra khi viêm phổi nặng hoặc tiến triển thành nhiễm trùng huyết, khiến phổi mất khả năng trao đổi oxy, người bệnh cần thở oxy hoặc thở máy.

Trong trường hợp nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng, tình trạng tụt huyết áp và giảm tưới máu các cơ quan có thể gây suy thận cấp, thậm chí phải lọc máu.

Viêm màng não, viêm não xảy ra khi tác nhân gây bệnh lan lên hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, rối loạn ý thức, buồn ngủ, nôn ói hoặc hôn mê. Việc điều trị phụ thuộc nguyên nhân, có thể dùng kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc kháng nấm.

Nhiễm trùng huyết là biến chứng nguy hiểm của viêm phổi, xảy ra khi vi khuẩn hoặc độc tố từ ổ nhiễm trùng ở phổi xâm nhập vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân. Tình trạng này có thể gây tụt huyết áp, rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy thận, suy gan và nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan. Người bệnh thường sốt cao hoặc hạ thân nhiệt, thở nhanh, mạch nhanh, lơ mơ, tiểu ít. Nếu không được chẩn đoán và điều trị tích cực, người bị nhiễm trùng huyết có nguy cơ tử vong cao.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)