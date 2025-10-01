Biến chứng do ruột ngắn

Hội chứng ruột ngắn có thể gây viêm thực quản, sỏi thận và sỏi mật, thiếu hụt dinh dưỡng, suy kiệt.

Ruột non là bộ phận của đường tiêu hóa, có vai trò hấp thụ hầu hết các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Khi mắc hội chứng ruột ngắn, cơ thể không thể hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng cần thiết. Hội chứng ruột ngắn là tình trạng một phần lớn ruột non bị cắt bỏ hoặc tổn thương và không hoạt động. Ở trẻ sơ sinh, hội chứng ruột ngắn có thể là dị tật bẩm sinh, do ruột non không phát triển bình thường khi em bé còn trong bụng mẹ. Đây là bệnh lý đường ruột ít gặp, có thể xảy ra ở người lớn lẫn trẻ em.

Nhóm nguy cơ mắc hội chứng này gồm người bị viêm ruột hoại tử, thoát vị dạ dày, tắc ruột non, xoắn ruột, bệnh crohn, lồng ruột... Triệu chứng bệnh gồm tiêu chảy dai dẳng, mất nước và suy dinh dưỡng. Các triệu chứng của hội chứng ruột ngắn có thể khác nhau tùy theo từng người, tùy thuộc vào độ dài của phần ruột còn lại, phần ruột đã cắt bỏ, mức độ hoạt động. Một số triệu chứng khác gồm phân nhờn, nhợt nhạt có mùi hôi, đau bụng quặn thắt, ợ nóng, mệt mỏi, giảm cân không chủ ý. Bệnh không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng dưới đây.

Viêm thực quản

Khi mắc hội chứng ruột ngắn, dạ dày của người bệnh có xu hướng sản xuất nhiều axit hơn bình thường, được gọi là tăng tiết dịch vị dạ dày. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể dẫn đến ợ nóng, loét viêm thực quản.

Gan nhiễm mỡ

Đa phần người bệnh mắc hội chứng ruột ngắn bị gan nhiễm mỡ do ruột hấp thụ chất béo không đúng cách, tích tụ nhiều mỡ quanh gan và làm suy giảm chức năng bình thường của gan. Bệnh lâu dần có thể diễn tiến thành suy ruột.

Sỏi mật, sỏi thận

Hội chứng ruột ngắn làm tăng nguy cơ sỏi mật, sỏi thận. Những viên sỏi này thường hình thành do ruột ngắn khiến cơ thể không hấp thụ chất béo đúng cách. Chất béo bị giữ lại trong đại tràng, kết hợp với muối mật canxi và tạo thành axit, sau đó di chuyển đến thận và tạo thành sỏi canxi oxalat.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng

Cơ thể không thể hấp thụ chất dinh dưỡng đúng cách khi mắc hội chứng ruột ngắn, lâu ngày làm thiếu hụt dinh dưỡng gồm thiếu vitamin A gây hại cho mắt, thiếu vitamin B ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, tuần hoàn và thần kinh, xương mềm (còi xương) ở trẻ em do thiếu vitamin D, thiếu vitamin E dẫn đến tụ dịch bất thường và sưng ở chân. Người bệnh thiếu kẽm dẫn đến rụng tóc, vết thương chậm lành, viêm da.

Nhiễm toan D-lactic

Nhiễm toan D-lactic còn được gọi là bệnh não D-lactic, xảy ra khi carbohydrate chưa tiêu hóa, còn sót lại trong đại tràng và kết hợp với vi khuẩn trong đại tràng tạo thành axit D-lactic. Nếu axit này tích tụ trong máu có thể dẫn đến các vấn đề về thị lực, lú lẫn, kiểm soát cơ kém, nói lắp.

Anh Chi (Theo WebMD)