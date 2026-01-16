Bị viêm tai giữa dùng tai nghe có hại không?

Tôi bị viêm tai giữa nhưng do công việc cần dùng tai nghe. Bị viêm tai giữa dùng tai nghe có hại gì không, nên dùng như thế nào cho an toàn? (Trang Mai, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm tai giữa là tình trạng viêm tại vị trí tai giữa (màng nhĩ, hòm nhĩ bao gồm chuỗi xương con, vòi nhĩ). Triệu chứng thường gặp như đau tai, đau đầu, chảy dịch mủ, sốt, ù tai, nghe kém. Bệnh gồm viêm tai giữa cấp tính và mạn tính.

Viêm tai giữa xảy ra do virus, vi khuẩn phát triển hoặc chức năng vòi nhĩ bị rối loạn do viêm đường hô hấp trên (cảm cúm, viêm mũi xoang...), lệch vách ngăn, polyp mũi, thay đổi áp suất đột ngột, u vòm...

Khi bị viêm tai giữa, bạn nên hạn chế sử dụng tai nghe, cần để tai thoáng, khô ráo dễ thoát dịch. Nếu công việc bắt buộc phải sử dụng tai nghe, nên ưu tiên loại tai nghe dẫn truyền đường xương. Âm thanh được tạo bởi những rung động tiếp xúc với xương và truyền thẳng vào tai trong mà không cần đi qua ống tai. Dùng tai nghe dạng chụp tai (open-back) vì không tiếp xúc trực tiếp với ống tai và không che kín ống tai. Từ đó hạn chế ma sát, tránh tích tụ độ ẩm, không gây áp lực lên vùng tai đang viêm.

Bạn không nên dùng tai nghe dạng nhét tai (in-ear). Do loại này cần đặt trực tiếp vào trong ống tai, che kín lỗ tai, cản trở thoát dịch ra ngoài, khiến dịch ứ đọng, tạo môi trường ẩm thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển. Ống tai và màng nhĩ đang viêm cọ xát với tai nghe có thể làm tăng áp lực cơ học, gây đau tai nhiều hơn và kích thích phản ứng viêm.

Bác sĩ Minh đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi dùng tai nghe, người bệnh lưu ý nếu chỉ viêm một tai, nên dùng tai nghe bên còn lại; nghỉ ngơi ít nhất 5 phút sau mỗi 30-45 phút sử dụng; vệ sinh tai nghe và da vùng quanh tai, không để âm lượng vượt quá 60%.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị của bác sĩ, giữ tai khô, tránh để nước vào tai, không ngoáy, không dùng chung tai nghe với người khác. Khi tai có biểu hiện đau tăng, ù tai, dịch chảy nhiều hơn, nghe kém hơn, bạn cần ngưng sử dụng tai nghe, đến khám với bác sĩ Tai Mũi Họng để được điều trị phù hợp, tránh biến chứng như thủng nhĩ, suy giảm thính lực....

ThS.BS Huỳnh Hoàng Minh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM