4 sai lầm cần tránh khi lấy ráy tai

Thuốc nhỏ tai giúp làm mềm và đẩy ráy ra ngoài nhưng không dùng khi nghi thủng màng nhĩ và tránh ngoáy tai bằng tăm bông.

Tích tụ và tắc nghẽn ráy tai là tình trạng phổ biến, hầu như mọi người đều gặp. Ráy tai tích tụ quá lâu dễ hình thành nút ráy, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây viêm nhiễm, đau nhức, giảm thính lực. Mọi người có thể tự lấy ráy hoặc cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng. Tuy nhiên, khi tự lấy ráy cần tránh một số sai lầm dưới đây.

Sử dụng tăm bông hoặc vật sắc nhọn: Tránh sử dụng tăm bông hằng ngày để ngoáy tai, nhất là sau khi tắm. Nếu ngứa hoặc tai ướt, bạn nên dùng khăn mỏng, mềm lau quanh tai vào nghiêng đầu qua một bên để nước ra ngoài. Không nên dùng ngoáy tai sắc, tăm hoặc các vật nhỏ và nhọn để láy ráy vì có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn, làm tắc nghẽn trầm trọng, nguy cơ cao gây tổn thương màng nhĩ.

Đốt nến tai: Phương pháp này đặt một ống nến rỗng vào tai rồi đốt đầu còn lại với mục đích hút ráy tai ra. Nhiều người cho rằng đốt nến tai có thể làm mềm, dễ đẩy ráy ra ngoài. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự chưa được khẳng định, còn tiềm ẩn nguy hiểm như phỏng tai, tổn thương da tai.

Dùng thuốc nhỏ tai không đúng cách: Thuốc nhỏ tai hoặc nước muối sinh lý có tác dụng làm mềm và giúp ráy dễ dàng thoát ra ngoài, thường hiệu quả với tình trạng tắc nghẽn nhẹ. Người bị thủng màng nhĩ, viêm tai giữa không nên sử dụng cách này vì có thể khiến viêm nhiễm nặng hơn, ảnh hưởng đến thính lực. Dấu hiệu thủng màng nhĩ gồm đau hoặc khó chịu, ù tai, mất thính lực, dịch tiết từ tai.

Nếu cảm thấy tai đầy và khó chịu do nghi có ráy, bạn có thể nhẹ nhàng xoa bóp tai hoặc vùng sau tai để dễ chịu hơn. Đầu tiên, đặt ngón trỏ và ngón giữa phía sau dái tai, ấn nhẹ nhàng và xoay chậm theo vòng tròn, nghiêng đầu sang một bên để ráy tai thoát dễ dàng hơn. Nếu tình trạng tắc nghẽn nặng, người bệnh nên đến bác sĩ tai mũi họng để lấy ráy bằng dụng cụ chuyên dụng, an toàn cho tai.

Để phòng ráy tai tích tụ gây tắc nghẽn, mỗi người nên vệ sinh tai khô ráo, sạch sẽ sau khi tắm hoặc đi bơi. Dùng bông hoặc khăn mềm lau nhẹ vành tai. Kiểm soát tốt các bệnh da gây bong tróc như viêm da bã nhờn và giữ sạch các thiết bị đeo trong hoặc trên tai, như máy trợ thính, tai nghe nhét tai.

