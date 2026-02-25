Bị viêm cột sống dính khớp uống nước có gas được không?

Tôi nghe nói người bệnh viêm cột sống dính khớp không nên uống nước có gas. Điều này đúng không, vì sao? (Trung Thành, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm cột sống dính khớp là bệnh viêm hệ thống mạn tính, đặc trưng bởi thương tổn thương ở khớp cùng chậu, cột sống, các khớp ở chi, thậm chí cả điểm bám gân (nơi gân bám vào xương). Ngoài biến chứng dính cứng các khớp, ảnh hưởng đến chức năng vận động, viêm cột sống dính khớp còn làm tăng mất khoáng xương, khiến người bệnh dễ bị loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương bệnh lý.

Người mắc bệnh viêm cột sống dính khớp cần hạn chế một số loại thực phẩm nhất định, bao gồm các loại thức uống có gas. Axit phosphoric là thành phần không thể thiếu trong các loại thức uống có gas, giúp tạo ra vị chua nhẹ và làm tăng độ ổn định của sản phẩm. Khi cơ thể nạp vào lượng lớn axit phosphoric có thể gây mất cân bằng tỷ lệ canxi và phốt pho trong máu. Lượng phốt pho cao có thể khiến cơ thể lấy canxi từ xương để điều chỉnh, khiến mô xương bị giảm khoáng và trở nên yếu hơn.

Nước uống có gas còn chứa nhiều đường tinh luyện (đặc biệt siro ngô giàu đường fructose) làm tăng insulin máu. Hậu quả là giảm hoạt động của tế bào tạo xương, tăng hoạt động của tế bào hủy xương, thúc đẩy mất xương diễn ra nhanh hơn, tăng nguy cơ loãng xương. Đường tinh luyện còn có thể gây tăng phản ứng viêm, làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh.

Bác sĩ Khoa đánh giá tình trạng chức năng khớp khuỷu tay của người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, bạn nên hạn chế tối đa uống nước có gas hoặc các loại thức uống nhiều đường, có cồn. Thay vào đó, uống nhiều nước lọc để tránh làm tăng phản ứng viêm cũng như bảo vệ hệ xương khớp. Trà xanh, nước ép trái cây và rau củ ít hoặc không đường cũng là lựa chọn tốt vì chứa nhiều vitamin, có tác dụng kháng viêm, cân bằng điện giải, bảo vệ mô xương.

Người bệnh nên đến bệnh viện khám định kỳ hoặc ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để được bác sĩ điều trị nếu cần thiết.

ThS.BS.CKI Trương Trí Khoa

Chuyên khoa Nội cơ xương khớp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7