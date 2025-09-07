Bị ung thư gan di căn sống được bao lâu?

Tôi ung thư gan giai đoạn muộn, di căn nhiều nơi. Tiên lượng sống giai đoạn này thế nào, làm sao để tăng hiệu quả điều trị? (Dung Nguyễn, Hà Nội)

Trả lời:

Ung thư gan di căn là giai đoạn muộn của bệnh, lúc này các tế bào ung thư đã lan ra ngoài gan đến các cơ quan khác như phổi, xương, não, hạch lympho... Thời gian sống thêm của người bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sau:

Vị trí di căn: Ung thư gan có thể di căn đến nhiều cơ quan như phổi, xương, hạch bạch huyết hoặc não. Trong đó, di căn phổi thường phổ biến nhất, có thể gây ho ra máu, khó thở, tràn dịch màng phổi. Di căn xương gây đau nhức, dễ gãy xương, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Di căn não là trường hợp tiên lượng xấu, gây co giật, rối loạn thần kinh, yếu liệt, hôn mê. Tùy vị trí di căn, bác sĩ có kế hoạch điều trị khác nhau.

Thể trạng: Người có thể trạng tốt, không bị suy kiệt, không mắc thêm các bệnh lý nghiêm trọng khác như suy tim, suy thận, tiểu đường không kiểm soát... có khả năng đáp ứng điều trị tốt hơn, ít biến chứng và hồi phục nhanh hơn. Ngược lại, người bệnh suy nhược, sụt cân nhiều, mất cảm giác thèm ăn, rối loạn chuyển hóa hoặc có chỉ số hiệu năng thấp (ECOG ≥ 2) sẽ khó dung nạp được các phương pháp điều trị mạnh như hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích hay miễn dịch. Yếu tố tinh thần, hỗ trợ từ gia đình và người thân góp phần cải thiện chất lượng sống cũng như tăng hiệu quả điều trị.

Khả năng đáp ứng điều trị: Đây là yếu tố then chốt quyết định tiên lượng sống ở bệnh nhân ung thư gan di căn. Mức độ đáp ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất và tốc độ phát triển của khối u, đột biến gene liên quan như TP53, CTNNB1, chức năng gan còn lại, thể trạng tổng thể, khả năng dung nạp thuốc.

Bác sĩ siêu âm kiểm tra gan cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư gan di căn không thể chữa khỏi hoàn toàn, song bạn vẫn có thể sống ổn định trong thời gian dài nếu được điều trị đúng hướng và chăm sóc toàn diện. Bạn nên chú ý tuân thủ phác đồ điều trị, kiên trì và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ. Bạn nên theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng gan, dấu ấn ung thư, hình ảnh học... để đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm biến chứng.

ThS.BS Nguyễn Thành Trung

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội