Bị tiểu đường bao nhiêu lâu có nguy cơ biến chứng?

Tôi mới phát hiện bị tiểu đường năm ngoái. Mắc bệnh này bao nhiêu lâu thì sẽ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm? (Minh Nguyên, Tây Ninh)

Trả lời

Bệnh tiểu đường là một nhóm các bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến đường huyết cao hoặc thấp. Ngoài tiểu đường thai kỳ ở phụ nữ mang thai, bệnh tiểu đường có thể được chia thành hai loại. Trong đó, tiểu đường type 1 là dạng bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công và phá hủy các tế bào beta trong tuyến tụy (tế bào sản xuất insulin). Tiểu đường type 1 thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng cũng có thể xảy ra ở người lớn.

Tiểu đường type 2 phổ biến nhất, chiếm 90-95% các trường hợp tiểu đường, xảy ra do cơ thể không thể sử dụng insulin hiệu quả hoặc không sản xuất đủ insulin. Bệnh thường phát triển ở người trưởng thành, nhất là người thừa cân hoặc béo phì.

Bệnh tiểu đường gây rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Khi lượng đường tích tụ quá lâu trong máu, không được điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Thời gian xuất hiện biến chứng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bệnh lý của mỗi cá nhân và phác đồ điều trị của bác sĩ. Nếu bệnh được phát hiện muộn, người bệnh không kiểm soát tốt đường huyết, nguy cơ biến chứng phát triển nhanh hơn. Một số biến chứng điển hình như hạ đường huyết, nhiễm toan ceton, nhiễm toan lactic, tăng đường huyết kèm tăng áp lực thẩm thấu.

Các biến chứng mạn tính của bệnh tiểu đường thường phát triển dần dần, có thể mất khoảng vài năm đến vài chục năm mới chuyển biến nặng. Biến chứng tim mạch như bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ có thể phát triển trong nhiều năm. Nguy cơ bắt đầu tăng lên sau khoảng 10 năm kể từ khi được chẩn đoán bệnh tiểu đường.

Bệnh thận mạn tính có thể xuất hiện sau 5-10 năm mắc bệnh tiểu đường, nếu không được kiểm soát được đường huyết tốt. Các dấu hiệu ban đầu thường không rõ ràng, nhưng khi bệnh tiến triển có thể dẫn đến suy thận, cần lọc máu hoặc ghép thận. Tổn thương võng mạc thường xuất hiện sau khoảng 5-10 năm mắc bệnh tiểu đường. Nếu không được điều trị, bệnh lý võng mạc có thể dẫn đến mù lòa.

Tổn thương thần kinh phát triển sau 10-20 năm mắc bệnh, tùy thuộc vào mức độ kiểm soát đường huyết. Triệu chứng bao gồm tê, ngứa râm ran và đau ở các chi, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến loét, nhiễm trùng.

Để giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường, bạn cần duy trì đường huyết ổn định, thường xuyên kiểm tra mắt, thận, các cơ quan khác giúp phát hiện sớm các biến chứng tiềm ẩn, điều trị kịp thời. Giữ mức huyết áp và cholesterol trong giới hạn bình thường, góp phần giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, giảm căng thẳng sẽ hỗ trợ ổn định đường huyết, huyết áp, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bạn cũng nên tầm soát bệnh tiểu đường định kỳ theo tư vấn của bác sĩ. Cách này giúp phát hiện bệnh kịp thời và ngăn ngừa biến chứng mạn tính xảy ra.

