Tôi bị thoát vị đĩa đệm, có thể tập hít đất không, nên tập như thế nào? (Văn Thái, 34 tuổi)

Trả lời:

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng đĩa đệm bị lệch, trượt khiến cho phần nhân nhầy bên trong thoát ra ngoài, lồi khỏi vị trí bình thường giữa các đốt sống, thường gây đau nhức, hạn chế vận động.

Hít đất là bài tập giúp phát triển cơ ngực, vai, tay và bụng góp phần giảm tải cho cột sống. Bài tập cũng kích hoạt nhóm cơ lõi, là vùng cơ trung tâm của cơ thể, xung quanh khung chậu, hông và ổ bụng, giúp giữ cột sống ở trạng thái ổn định và hạn chế tác động xấu lên đĩa đệm. Để đảm bảo an toàn, bạn nên bắt đầu tập hít đất với một số biến thể, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu.

Hít đất gối chạm sàn (Knee Push-up) phù hợp với người mới hoặc bị thoát vị đĩa đệm. Người tập không nâng toàn bộ cơ thể trên mũi bàn chân như động tác tiêu chuẩn mà giữ hai gối chạm sàn, giảm tải cho cột sống và thắt lưng. Động tác này vẫn giúp kích hoạt cơ lõi, cơ ngực và cơ tay, đồng thời tạo sự ổn định dần dần cho cột sống.

Chống đẩy với tường (Wall Push-up) bằng cách đứng cách tường một khoảng bằng chiều dài cánh tay, hai bàn tay đặt ngang vai và thực hiện động tác gập - duỗi tay, đưa cơ thể lại gần và ra xa tường. Động tác này giúp giảm áp lực lên cổ tay, vai và thắt lưng thích hợp cho người đau lưng cần hạn chế vận động.

Hít đất trên ghế (Incline Push-up) bằng cách đặt hai tay trên ghế hoặc hộp tập luyện, tạo một góc nghiêng cho cơ thể, giúp giảm áp lực lên cột sống và hai vai, đồng thời củng cố nhiều hơn nhóm cơ ngực và cơ bụng.

Chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn người bệnh tập hít đất gối chạm sàn. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Tập hít đất đúng kỹ thuật có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm mỏi cơ, hỗ trợ chức năng vận động ở người thoát vị đĩa đệm. Nếu tập sai, lưng không thẳng, cong võng sẽ dồn quá nhiều lực lên cột sống khiến thoát vị nặng hơn.

Bạn nên tới cơ sở vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chuyên sâu, tại bệnh viện hoặc các phòng khám đa chuyên khoa có đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, phòng khám cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình để được đánh giá kỹ và hướng dẫn tập luyện. Thoát vị đĩa đệm mức độ nhẹ có thể được cải thiện bằng phác đồ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chuyên sâu, giúp giảm phụ thuộc vào thuốc và nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật sau này.

ThS Trần Văn Dần

Kỹ thuật viên trưởng Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy