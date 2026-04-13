Bị thoái hóa cột sống có được tập gym không?

Tôi mới được chẩn đoán thoái hóa cột sống, đang tập gym thì có cần dừng hẳn không? (Bảo Khánh, 34 tuổi)

Trả lời:

Thoái hóa cột sống là tình trạng lớp sụn khớp giữa các đốt sống bị bào mòn dần theo thời gian, gây viêm, đau nhức, giảm tiết dịch khớp gây mất vững và tăng tải trọng lên bờ thân đốt sống.

Người bị thoái hóa cột sống như bạn không cần kiêng tập gym. Tập luyện phù hợp giúp kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên cột sống. Các bài tập tăng cường sức mạnh vùng cơ bụng, lưng, giúp phân tán áp lực, hỗ trợ cột sống thẳng và khỏe mạnh, giảm nguy cơ thoái hóa tăng nặng.

Tập luyện cũng có thể tăng tuần hoàn máu tới cột sống, phục hồi tổn thương, giảm đau và cải thiện vận động. Nhưng bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc khi tập gym.

Khởi động kỹ trước khi tập để tăng cường lưu thông máu, cung cấp nhiều oxy cho cơ, giảm nguy cơ căng cơ, co cơ có thể gây chấn thương ảnh hưởng tới cột sống khi tập.

Tránh các bài tập đặt áp lực lớn lên cột sống như nâng tạ nặng, nhảy dây, gập bụng sâu, squat sâu, chạy nước rút... Ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng, an toàn, giúp lưng linh hoạt hơn.

Tập đúng tư thế và kỹ thuật để không đặt thêm áp lực lên cột sống. Nên có chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn để đảm bảo động tác chính xác, bảo vệ cột sống, nâng cao hiệu quả của từng bài tập.

Tăng cường độ và thời gian tập từ từ để cơ thể quen dần, thích nghi tốt, tránh chấn thương và áp lực đột ngột lên cột sống.

Lắng nghe cơ thể để cảm nhận động tác. Nếu thấy đau, khó chịu thì nên dừng ngay, không cố gắng tiếp tục, giúp tránh chấn thương, đảm bảo an toàn cho cột sống.

Chuyên viên vật lý trị liệu hướng dẫn người thoái hóa cột sống tập luyện với bóng. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Bạn bị thoái hóa cột sống nên tới bệnh viện đa chuyên khoa kết hợp cơ xương khớp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để được khám và tư vấn phác đồ phù hợp. Tùy tình trạng bệnh, chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn các bài tập, xây dựng kế hoạch tập luyện cá nhân hóa, không chỉ giúp giữ vóc dáng, mà còn cải thiện sức khỏe, tăng cường hiệu quả điều trị nội khoa.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy