Bị thiếu máu não nên ăn gì khi đi du lịch?

Tôi bị thiếu máu não, hay đau đầu, hoa mắt. Tôi nên ăn uống thế nào trong các chuyến đi chơi để giảm triệu chứng? (Thanh Hà, TP HCM)

Trả lời:

Thiếu máu não xảy ra khi lưu lượng máu lên não giảm khiến tế bào thần kinh thiếu hụt oxy và dưỡng chất cần thiết. Tình trạng này gây ra các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mất tập trung, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị kịp thời.

Bạn nên đến chuyên khoa thần kinh để bác sĩ đánh giá và có thể tư vấn dùng thuốc trước chuyến đi chơi khi cần. Bên cạnh khám sức khỏe, bạn có thể ưu tiên một số món ăn dưới đây.

Cá béo giàu omega-3: Cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3, nhất là DHA và EPA. Omega-3 giúp giảm viêm, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ ngăn ngừa hình thành cục máu đông - nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn mạch máu não. Người bệnh nên bổ sung cá béo vào thực đơn ít nhất hai lần mỗi tuần, chọn nguồn cá sạch để đảm bảo an toàn.

Rau lá xanh: Rau họ cải gồm cải bó xôi, cải xoăn, cải thìa giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và beta-carotene (tiền chất của vitamin A). Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do gốc tự do đồng thời cải thiện tuần hoàn máu. Bạn nên ăn rau luộc, hấp hoặc làm sinh tố để giữ nguyên dưỡng chất. Kết hợp rau với thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, chanh để tăng hấp thu sắt, hỗ trợ quá trình tạo máu.

Trứng: Loại thực phẩm này chứa nhiều choline (vitamin B4) có vai trò hỗ trợ sản xuất acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì khả năng lưu trữ ký ức (trí nhớ) và điều khiển cơ bắp. Ăn trứng thường xuyên góp phần cải thiện chức năng mạch máu bằng cách tác động lên hệ vi khuẩn đường ruột giúp giảm viêm, tăng cường tuần hoàn máu, tốt cho người bệnh thiếu máu não. Bạn có thể ăn 3-5 quả trứng mỗi tuần và ưu tiên các món luộc, hấp để hạn chế dầu mỡ.

Trứng giàu chất dinh dưỡng, có lợi cho tuần hoàn máu. Ảnh: Phương Phạm

Thịt bò: Sắt heme (sắt hữu cơ) trong thịt bò là thành phần quan trọng để sản xuất hemoglobin, chất vận chuyển oxy trong máu. Bổ sung thực phẩm giàu sắt như thịt bò giúp tăng lưu lượng oxy đến não, hỗ trợ giảm triệu chứng thiếu máu não như chóng mặt, mệt mỏi, suy giảm tập trung. Thịt bò còn giàu vitamin B12 kích thích sản xuất hồng cầu, duy trì chức năng thần kinh. Thiếu hụt vitamin B12 có thể gây thiếu máu và ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não.

Quả mọng: Việt quất, dâu tây, mâm xôi là nguồn flavonoid và polyphenol dồi dào, có khả năng bảo vệ thành mạch. Bạn có thể dùng quả mọng kèm sữa chua, salad hoặc làm món tráng miệng để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Bổ sung tinh chất từ việt quất, ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ tuần hoàn máu não, giảm đau đầu và mất ngủ.

Các loại đậu: Đậu nành, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu đũa... chứa nhiều folate (vitamin B9) giúp cơ thể tăng sản xuất các tế bào hồng cầu mới, vận chuyển oxy đến não, kiểm soát triệu chứng liên quan đến bệnh thiếu máu não. Các loại đậu còn giàu magie, góp phần giãn nở các tiểu động mạch ở não, từ đó cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ thiếu máu não.

Bạn cần hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống chứa cồn, cà phê, nước ngọt có gas... vì có thể làm tăng cholesterol xấu, gây co mạch, cản trở lưu thông máu lên não. Trong các chuyến đi, bạn vẫn nên duy trì vận động, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, rối loạn vận động, nói khó, bạn cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome