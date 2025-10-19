Bị tăng huyết áp nhẹ có cần dùng thuốc?

Tôi khám sức khỏe phát hiện huyết áp tăng nhẹ khoảng 135/85 mmHg, mức này có cần dùng thuốc không, lưu ý gì? (Tấn Đạt, 45 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Tăng huyết áp được xác định khi huyết áp tâm thu ≥140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg, đo trong nhiều lần khác nhau. Trường hợp của bạn, huyết áp 130-139/80-89 mmHg được xếp vào nhóm tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp giai đoạn một.

Người bị huyết áp tăng nhẹ, không kèm theo bệnh lý tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận mạn tính, thường chưa cần dùng thuốc ngay. Thay vào đó, bạn nên có lối sống khoa học như giảm lượng muối ăn xuống dưới 5 g mỗi ngày (khoảng một thìa cà phê), không nên để trực tiếp lọ muối hoặc chai nước mắm trên bàn ăn... hạn chế thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối như đồ hộp, dưa cà muối, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và cá. Hạn chế thức ăn chiên xào, thịt đỏ, mỡ động vật (da và nội tạng). Uống đủ nước, tránh nước ngọt có gas, cắt giảm đồ ngọt.

Người bệnh nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, cà phê, duy trì cân nặng hợp lý (chỉ số BMI 18,5-23). Hoạt động thể chất đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày (150 phút/tuần), đi bộ nhanh, kết hợp thêm các môn nhẹ nhàng như cầu lông, bóng bàn, đạp xe, bơi lội hoặc yoga. Ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và kiểm soát căng thẳng bằng thiền, hít thở sâu hoặc nghe nhạc thư giãn.

Nếu sau 3-6 tháng áp dụng lối sống khoa học mà huyết áp của người bệnh vẫn duy trì ở mức ≥ 140/90 mmHg hoặc kèm theo nguy cơ tim mạch cao (như tiểu đường, bệnh thận mạn, tiền sử nhồi máu cơ tim, đột quỵ), bác sĩ xem xét bắt đầu điều trị thuốc hạ áp. Điều này nhằm ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, tổn thương thận.

Bác sĩ Quang Minh đang kiểm tra sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên khám nội tổng quát định kỳ khoảng 6 tháng một lần để bác sĩ theo dõi và kiểm soát huyết áp. Khám thường bao gồm đo huyết áp kết hợp với xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, thực hiện thêm điện tim hoặc siêu âm tim nhằm phát hiện sớm tổn thương tim mạch. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, chóng mặt, hồi hộp, khó thở hay đau tức ngực, người bệnh nên đi khám ngay.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8