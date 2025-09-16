Uống thuốc huyết áp đúng cách thế nào

Uống thuốc theo toa và theo dõi tác dụng phụ của thuốc khi điều trị tăng huyết áp để đạt hiệu quả.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên như trên, giải thích tăng huyết áp diễn biến âm thầm, dễ gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, suy tim... Điều trị bệnh là quá trình lâu dài, đòi hỏi có phác đồ cá thể hóa, do đó người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc, thay đổi lối sống đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi đo huyết áp, chỉ số lớn hơn hoặc bằng 140/90 mmHg là cao. Khi đó, bạn cần gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng sức khỏe và có phác đồ điều trị lâu dài.

Huyết áp đo tại phòng khám từ 140/90 mmHg là tăng huyết áp. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Tất cả nhóm thuốc điều trị huyết áp đều hướng tới mục tiêu kiểm soát huyết áp trong giới hạn bình thường và giảm nguy cơ biến cố tim mạch. Cơ chế hoạt động của từng nhóm như sau.

Nhóm thuốc Cơ chế hoạt động Thuốc ức chế men chuyển Làm giãn mạch máu bằng cách ngăn chặn sự hình thành angiotensin II Thuốc chẹn thụ thể angiotensin II Ngăn chặn tác dụng của angiotensin II để làm giãn mạch máu Thuốc chẹn beta Giảm nhịp tim và áp lực lên tim Thuốc chẹn canxi Ngăn chặn canxi xâm nhập vào tế bào tim và mạch máu, làm chúng giãn ra Thuốc lợi tiểu Giúp thận loại bỏ natri và nước, giảm thể tích máu

Bác sĩ Kiều khuyến cáo để thuốc huyết áp phát huy tốt hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ cách uống đúng dưới đây.

Uống thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ

Bên cạnh phác đồ cá thể hóa, người bệnh cần kiên trì, tuân thủ đúng các hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh nên uống thuốc đúng liều lượng thời gian, không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi liều lượng mà không có sự đồng ý của bác sĩ.

Uống vào một giờ cố định

Uống thuốc đúng thời điểm mỗi ngày tạo cho bạn thói quen, giảm nguy cơ bỏ sót liều thuốc. Điều này quan trọng nhằm đảm bảo cơ thể nhận đủ liều lượng thuốc cần thiết để kiểm soát huyết áp.

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc huyết áp gây ra tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, táo bón, mệt mỏi, phát ban. Người bệnh cần chú ý theo dõi và thông báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi dùng thuốc.

Thận trọng với các chất tương tác thuốc

Nhiều loại thực phẩm, đồ uống và thuốc điều trị bệnh khác có thể tương tác với thuốc huyết áp, làm giảm hiệu quả hoặc tăng tác dụng phụ của thuốc. Do đó, trước khi được kê toa thuốc huyết áp, người bệnh cần báo với bác sĩ về loại thực phẩm chức năng, vitamin, thuốc đang sử dụng, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn.

Thay đổi lối sống

Ngoài uống thuốc, tất cả bệnh nhân tăng huyết áp đều được khuyến cáo duy trì lối sống khoa học để hỗ trợ kiểm soát tình trạng. Bệnh nhân cần có chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất, giữ cân nặng ổn định, ngừng hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, tránh sử dụng chất kích thích như caffeine.

Tái khám theo lịch hẹn

Khám đúng lịch để bác sĩ đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị và điều chỉnh thuốc nếu cần. Trong các buổi tái khám, người bệnh cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, triệu chứng mới xuất hiện, kết quả theo dõi huyết áp tại nhà cho bác sĩ.

Thu Hà