Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp

Chọn sản phẩm chăm sóc da lành tính, duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung collagen để da và tóc khỏe mạnh.

Da, tóc của phụ nữ ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, nội tiết tố, môi trường, lối sống. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng giúp chăm sóc sức khỏe làn da, mái tóc ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Dậy thì

Sự gia tăng sản xuất bã nhờn ở giai đoạn dậy thì có thể dẫn đến mụn trứng cá. Phái đẹp cần rửa mặt dịu nhẹ, sử dụng các sản phẩm không gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Thói quen chống nắng rất quan trọng, có thể phòng ngừa tổn thương da lâu dài.

Rụng tóc thường liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố. Phái đẹp nên thay đổi lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng để bảo vệ sức khỏe. Nếu tình trạng rụng tóc nghiêm trọng, phái đẹp nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp.

Trưởng thành

Phụ nữ đối diện với căng thẳng, lịch trình thất thường do áp lực công việc, ảnh hưởng đến sức khỏe da, tóc. Duy trì giấc ngủ cân bằng, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng. Kết hợp sản phẩm chăm sóc da có chứa axit hyaluronic, peptide, serum vitamin C góp phần giải quyết vấn đề này.

Rụng tóc trong giai đoạn sinh sản có thể do mang thai, hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, căng thẳng, thiếu hụt dinh dưỡng, rụng tóc sau sinh. Phái đẹp nên tham khảo ý kiến chuyên gia, từ đó điều chỉnh lối sống, can thiệp y tế (nếu cần) để giải quyết nguyên nhân gốc rễ.

Mang thai gây ra những biến đổi đáng kể trên da như tăng sắc tố sau viêm, nám da do thai kỳ. Đa phần phụ nữ thường rụng tóc trong giai đoạn này. Phái đẹp nên duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, vitamin tổng hợp, phương pháp chăm sóc tóc như massage da đầu, tránh gội đầu quá nhiều.

Giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Suy giảm estrogen trong giai đoạn mãn kinh có thể dẫn đến giảm sản xuất collagen. Phụ nữ nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa retinoid, peptide. Khi da lão hóa, khô, việc duy trì độ ẩm bằng kem dưỡng ẩm mang lại nhiều lợi ích. Phụ nữ tiếp tục sử dụng kem chống nắng để ngăn ngừa tổn thương do ánh nắng mặt trời, quá trình lão hóa.

Tóc rụng, bạc là biểu hiện tất yếu của quá trình lão hóa, có thể được kiểm soát hiệu quả bằng những phương pháp điều trị da liễu phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, WebMD)